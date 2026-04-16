男性BRCA基因突變 可致前列腺癌

BRCA基因突變不但增加女性乳癌和卵巢癌風險，更與男士的前列腺癌有關。接近三成前列腺癌新症確診已是第四期，患者需要持續治療控制病情，經濟負擔可想而知，尤其是BRCA基因突變的一群。病人組織「前腺會」希望擴大藥物「安全網」範圍，幫助晚期患者安心接受治療。 泌尿外科專科醫生何立言指出，前列腺癌位列本港男性常見癌症第三位，而且新症增幅最大，「50歲以上、高脂肪飲食、BRCA等基因突變會令前列腺癌風險上升。」患者初期可以毫無徵狀，或者有小便慢、尿急尿頻等尿道阻塞情況；如出現骨痛，則可能是前列腺癌已擴散的後期表徵。

患病風險急增 香港泌尿腫瘤學會幹事及臨床腫瘤科專科醫生林河清指出，「男性BRCA2基因突變攜帶者的前列腺癌風險比一般人高2.6倍，早發性前列腺癌風險更高7.3至8.6倍。」而患病後，腫瘤也較惡和侵襲性較高，更快出現擴散。研究顯示，這類患者若到達去勢抗性階段，治療效果會較差，存活期中位數只得其他患者的一半左右。對於BRCA型的去勢抗性患者，可以考慮標靶藥(如PARP抑制劑)，有助延長無惡化存活期及整體存活期中位數約6個月。

經濟面臨挑戰 早前前腺會向晚期病友及其照顧者發出問卷調查，結果顯示最多患者確診後面對的最大挑戰是治療相關費用(79.4%)，其次為副作用(50%)；55.9%患者須動用逾半積蓄支付藥費，七成人更因此放棄最適合的治療。逾九成半患者認為藥物經濟援助不足，同樣有九成半人不清楚或未檢測BRCA狀態。前腺會主席李德光希望政府可將BRCA標靶藥納入治療前列腺癌的安全網，並減低資產審查門檻，助患者安心接受治療，另外希望提升大眾對BRCA基因檢測的認知及普及性，並完善患者支援計劃，涵蓋情緒及精神健康輔導。

基因檢測助早發現 至於BRCA基因檢測，前列腺癌出現擴散、55歲前患前列腺癌或同時患有其他癌症人士，固然要做檢測，林河清建議，「如家族成員帶有相關基因突變，又或有明確前列腺癌家族史，即使未確診都應該考慮接受檢測。明白有些人情願不知道自己帶有這『計時炸彈』，或影響日後買保險，但識別出高風險患癌，定期接受檢測，可以及早發現患病的話，治療效果會理想得多。」何立言補充，「男性自50歲起亦應定期抽血驗PSA，有家族史者應提早至45歲開始。」

保持心境開朗 今年81歲的梁先生，於2017年確診前列腺癌第四期，當時PSA指數超過2,000(正常數值為4或以下)，感到徬徨同時擔心經濟問題。幸得家人幫助和關懷，接受化療和荷爾蒙針治療，情況漸趨穩定。雖有申請政府資助，惟資產審查過程繁複，徒添壓力。幸而治療3年後可以免費使用針藥，經濟壓力得到緩解，現時病情控制理想，PSA維持0.1，並寄語病友保持心境開朗，多做運動。