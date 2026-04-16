嗜睡症症狀丨經常恰眼瞓、突然嗜睡原因大公開

在節奏急促的香港，不少打工仔和學生都有「唔夠訓」的問題。然而，如果你明明昨晚已經睡足8小時，日間卻依然經常恰眼瞓，甚至在開會、搭車或進食時突然陷入昏睡，這可能不單純是疲勞，而是患上了「嗜睡症」（Hypersomnia）。 究竟甚麼是嗜睡症？它與一般的睡眠不足有何分別？本文將為你深入剖析嗜睡症的5大核心症狀，全面拆解容易眼訓原因，並提供實用的改善對策。 甚麼是嗜睡症？與一般「唔夠訓」有何分別？ 根據《精神疾病診斷與統計手冊第五版》（DSM-5）的定義，嗜睡症並非單純的「懶散」。如果一個人的夜間睡眠時間已超過7至9小時，但在白天依然感到強烈的倦意，甚至在一天內反覆進入睡眠狀態；若上述情況每週發生超過3次，並且持續至少3個月以上，在臨床上便可能被歸類為嗜睡症。

一般人的疲勞通常是因為熬夜、作息日夜顛倒或睡眠質素欠佳所引起，只要補眠後就能恢復精神；但嗜睡症患者即使獲得了充足的睡眠，大腦依然無法維持清醒狀態，嚴重影響日常生活及工作表現。 嗜睡症的5大症狀 嗜睡症發作時毫無預警，患者除了白天感到異常疲累外，通常還會伴隨以下5大核心症狀： 1. 日間過度嗜睡（經常恰眼瞓） 這是最明顯且首要的症狀。患者在白天會出現無法克制的強烈睡意，不論是在安靜的環境還是正在進行活動（如走路、駕駛），都有可能突然打瞌睡。每次入睡時間大約維持10至20分鐘，醒來後短暫恢復精神，但2至3小時後睡意又會再度襲來。

2. 猝倒症（Cataplexy） 患者在經歷強烈的情緒波動時（如大笑、憤怒、驚訝或恐懼），身體肌肉會突然失去張力，導致四肢發軟、無法站立，甚至整個人癱倒在地。雖然身體無法動彈，但患者發作時的意識是完全清醒的。 3. 睡眠麻痺（俗稱「俾鬼壓」） 睡眠麻痺在醫學上是指在入睡或剛醒來的過渡期，身體肌肉處於極度放鬆的麻痺狀態，但大腦意識卻已經清醒。嗜睡症患者比一般人更容易經歷這種身體無法動彈、無法發聲的恐懼感。 4. 入睡前幻覺 患者在即將入睡或剛醒來時，可能會看見、聽見或感覺到極度生動且往往帶有恐怖色彩的幻覺。由於此時常伴隨睡眠麻痺發生，會令患者感到相當真實的恐懼。

5. 夜間睡眠障礙 別以為嗜睡症患者只會睡覺，其實他們在夜間的睡眠質素往往非常差。他們容易在夜間頻繁醒來、翻來覆去無法入眠，甚至合併出現惡夢或肢體不自主抽動，導致形成「晚上睡不好，白天猛打瞌睡」的惡性循環。 容易眼訓原因：為何你會突然嗜睡？ 要解決經常恰眼瞓的問題，首先要找出背後的根本原因。醫學上將容易眼訓原因主要分為兩大類： 原發性原因（猝睡症） 原發性嗜睡症（Narcolepsy，又稱猝睡症）是由於腦部神經系統的病變所引起。研究指出，這類患者大腦中缺乏一種名為「食慾素」（Hypocretin）的神經傳導物質，導致大腦無法正常調節睡眠與清醒的週期。這屬於一種罕見疾病，好發於15至30歲的青少年及成年人。

繼發性原因（都市人常見） 相比起原發性疾病，多數香港人突然嗜睡的原因，往往是由其他隱性疾病或生活習慣所引發的「繼發性嗜睡」： 睡眠窒息症（Sleep Apnea）： 睡眠時呼吸道受阻，導致大腦短暫缺氧而頻繁扎醒，令深度睡眠嚴重不足。

情緒與精神疾病： 抑鬱症、長期焦慮或慢性壓力，都會大量消耗腦力，導致大腦發出需要休息的嗜睡信號。

藥物副作用： 服用抗過敏藥（抗組織胺）、感冒藥、鎮靜劑或肌肉鬆弛劑等，都會產生明顯的嗜睡副作用。

營養不良與內分泌失調： 缺鐵性貧血、甲狀腺功能低下，或飯後因血糖急升急跌而引起的「飯氣攻心」（Food Coma），都會讓人昏昏欲睡。

如何分辨？嗜睡症 vs 慢性疲勞 vs 睡眠不足 為幫助大家更清晰地理解，以下為三種常見疲勞狀態的核心分別： 嗜睡症 核心表現： 白天無法克制地突然入睡，可能伴隨猝倒情況。 補眠後反應： 醒後會有短暫精神，但數小時後會再次感到極度睏倦。 常見原因： 腦部神經傳導物質缺乏、遺傳因素。

慢性疲勞症候群 核心表現： 持續6個月以上全身無力，經常伴隨肌肉痠痛或頭痛。 補眠後反應： 即使睡了很久，醒來依然感覺極度疲累，無法恢復元氣。 常見原因： 長期壓力、免疫系統失調、荷爾蒙分泌異常。



一般睡眠不足 核心表現： 精神不振、頻繁打哈欠、注意力不集中。

補眠後反應： 只要獲得充足補眠，精神可顯著恢復，疲倦感亦會隨之消失。

常見原因： 熬夜、作息日夜顛倒、短暫性失眠。 經常恰眼瞓點算好？改善嗜睡的日常對策與治療方法 如果日間經常恰眼瞓已經影響到你的工作安全與生活質素，建議盡快尋求專業醫生的協助。以下是針對嗜睡問題的常見治療與日常改善建議： 1. 尋求專業醫療診斷 若懷疑自己患有原發性嗜睡症，醫生通常會安排「多項睡眠生理檢查」（PSG）及「多次入睡潛伏期測試」（MSLT）。確診後，醫生可能會處方中樞神經興奮劑來改善日間嗜睡，或使用抗抑鬱藥物來控制猝倒症狀。

2. 建立規律的「策略性小睡」 對於容易眼訓的人來說，與其硬撐，不如主動出擊。建議在每天日間安排1至2次、每次約15至20分鐘的短暫小睡（Power Nap）。這不僅能快速為大腦充電，還能有效降低突然昏睡的風險。 3. 調整飲食習慣，避免「飯氣攻心」 午餐時避免攝取過量的高碳水化合物（如白飯、粉麵）及高油脂食物，以防血糖急速上升引發大量胰島素分泌，造成餐後嚴重嗜睡。建議多吃高纖維蔬菜及優質蛋白質，並保持八分飽。 4. 嚴格執行睡眠規律

每天盡量在固定的時間上床睡覺和起床，即使是週末也不要大幅打亂生理時鐘。睡前一小時應避免使用手機或平板電腦，以免藍光抑制褪黑激素分泌，影響夜間睡眠質素。 經常恰眼瞓絕對不是一件小事，它可能是身體發出的求救信號。從單純的睡眠不足、飲食習慣引起的短暫疲勞，到嚴重的睡眠窒息症，甚至大腦神經病變引發的嗜睡症，背後的容易眼訓原因千絲萬縷。 如果你發現自己即使作息規律，日間依然無法控制地突然入睡，甚至出現猝倒或幻覺等症狀，請務必及早向腦神經科或睡眠醫學專科醫生求醫，對症下藥。