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健康
出版：2026-Apr-16 12:12
更新：2026-Apr-16 12:12

嗜睡症症狀丨經常恰眼瞓、突然嗜睡原因大公開

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嗜睡症狀-嗜睡原因
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在節奏急促的香港，不少打工仔和學生都有「唔夠訓」的問題。然而，如果你明明昨晚已經睡足8小時，日間卻依然經常恰眼瞓，甚至在開會、搭車或進食時突然陷入昏睡，這可能不單純是疲勞，而是患上了「嗜睡症」（Hypersomnia）。

究竟甚麼是嗜睡症？它與一般的睡眠不足有何分別？本文將為你深入剖析嗜睡症的5大核心症狀，全面拆解容易眼訓原因，並提供實用的改善對策。

甚麼是嗜睡症？與一般「唔夠訓」有何分別？

根據《精神疾病診斷與統計手冊第五版》（DSM-5）的定義，嗜睡症並非單純的「懶散」。如果一個人的夜間睡眠時間已超過7至9小時，但在白天依然感到強烈的倦意，甚至在一天內反覆進入睡眠狀態；若上述情況每週發生超過3次，並且持續至少3個月以上，在臨床上便可能被歸類為嗜睡症。

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一般人的疲勞通常是因為熬夜、作息日夜顛倒或睡眠質素欠佳所引起，只要補眠後就能恢復精神；但嗜睡症患者即使獲得了充足的睡眠，大腦依然無法維持清醒狀態，嚴重影響日常生活及工作表現。

嗜睡症的5大症狀

嗜睡症發作時毫無預警，患者除了白天感到異常疲累外，通常還會伴隨以下5大核心症狀：

1. 日間過度嗜睡（經常恰眼瞓）

這是最明顯且首要的症狀。患者在白天會出現無法克制的強烈睡意，不論是在安靜的環境還是正在進行活動（如走路、駕駛），都有可能突然打瞌睡。每次入睡時間大約維持10至20分鐘，醒來後短暫恢復精神，但2至3小時後睡意又會再度襲來。

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2. 猝倒症（Cataplexy）

患者在經歷強烈的情緒波動時（如大笑、憤怒、驚訝或恐懼），身體肌肉會突然失去張力，導致四肢發軟、無法站立，甚至整個人癱倒在地。雖然身體無法動彈，但患者發作時的意識是完全清醒的。

3. 睡眠麻痺（俗稱「俾鬼壓」）

睡眠麻痺在醫學上是指在入睡或剛醒來的過渡期，身體肌肉處於極度放鬆的麻痺狀態，但大腦意識卻已經清醒。嗜睡症患者比一般人更容易經歷這種身體無法動彈、無法發聲的恐懼感。

4. 入睡前幻覺

患者在即將入睡或剛醒來時，可能會看見、聽見或感覺到極度生動且往往帶有恐怖色彩的幻覺。由於此時常伴隨睡眠麻痺發生，會令患者感到相當真實的恐懼。

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5. 夜間睡眠障礙

別以為嗜睡症患者只會睡覺，其實他們在夜間的睡眠質素往往非常差。他們容易在夜間頻繁醒來、翻來覆去無法入眠，甚至合併出現惡夢或肢體不自主抽動，導致形成「晚上睡不好，白天猛打瞌睡」的惡性循環。

容易眼訓原因：為何你會突然嗜睡？

要解決經常恰眼瞓的問題，首先要找出背後的根本原因。醫學上將容易眼訓原因主要分為兩大類：

原發性原因（猝睡症）

原發性嗜睡症（Narcolepsy，又稱猝睡症）是由於腦部神經系統的病變所引起。研究指出，這類患者大腦中缺乏一種名為「食慾素」（Hypocretin）的神經傳導物質，導致大腦無法正常調節睡眠與清醒的週期。這屬於一種罕見疾病，好發於15至30歲的青少年及成年人。

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繼發性原因（都市人常見）

相比起原發性疾病，多數香港人突然嗜睡的原因，往往是由其他隱性疾病或生活習慣所引發的「繼發性嗜睡」：

  • 睡眠窒息症（Sleep Apnea）： 睡眠時呼吸道受阻，導致大腦短暫缺氧而頻繁扎醒，令深度睡眠嚴重不足。

  • 情緒與精神疾病： 抑鬱症、長期焦慮或慢性壓力，都會大量消耗腦力，導致大腦發出需要休息的嗜睡信號。

  • 藥物副作用： 服用抗過敏藥（抗組織胺）、感冒藥、鎮靜劑或肌肉鬆弛劑等，都會產生明顯的嗜睡副作用。

  • 營養不良與內分泌失調： 缺鐵性貧血、甲狀腺功能低下，或飯後因血糖急升急跌而引起的「飯氣攻心」（Food Coma），都會讓人昏昏欲睡。

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如何分辨？嗜睡症 vs 慢性疲勞 vs 睡眠不足

為幫助大家更清晰地理解，以下為三種常見疲勞狀態的核心分別：

  • 嗜睡症

    • 核心表現： 白天無法克制地突然入睡，可能伴隨猝倒情況。

    • 補眠後反應： 醒後會有短暫精神，但數小時後會再次感到極度睏倦。

    • 常見原因： 腦部神經傳導物質缺乏、遺傳因素。

  • 慢性疲勞症候群

    • 核心表現： 持續6個月以上全身無力，經常伴隨肌肉痠痛或頭痛。

    • 補眠後反應： 即使睡了很久，醒來依然感覺極度疲累，無法恢復元氣。

    • 常見原因： 長期壓力、免疫系統失調、荷爾蒙分泌異常。

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  • 一般睡眠不足

    • 核心表現： 精神不振、頻繁打哈欠、注意力不集中。

    • 補眠後反應： 只要獲得充足補眠，精神可顯著恢復，疲倦感亦會隨之消失。

    • 常見原因： 熬夜、作息日夜顛倒、短暫性失眠。

    • 經常恰眼瞓點算好？改善嗜睡的日常對策與治療方法

    如果日間經常恰眼瞓已經影響到你的工作安全與生活質素，建議盡快尋求專業醫生的協助。以下是針對嗜睡問題的常見治療與日常改善建議：

    1. 尋求專業醫療診斷

    若懷疑自己患有原發性嗜睡症，醫生通常會安排「多項睡眠生理檢查」（PSG）及「多次入睡潛伏期測試」（MSLT）。確診後，醫生可能會處方中樞神經興奮劑來改善日間嗜睡，或使用抗抑鬱藥物來控制猝倒症狀。

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    2. 建立規律的「策略性小睡」

    對於容易眼訓的人來說，與其硬撐，不如主動出擊。建議在每天日間安排1至2次、每次約15至20分鐘的短暫小睡（Power Nap）。這不僅能快速為大腦充電，還能有效降低突然昏睡的風險。

    3. 調整飲食習慣，避免「飯氣攻心」

    午餐時避免攝取過量的高碳水化合物（如白飯、粉麵）及高油脂食物，以防血糖急速上升引發大量胰島素分泌，造成餐後嚴重嗜睡。建議多吃高纖維蔬菜及優質蛋白質，並保持八分飽。

    4. 嚴格執行睡眠規律

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    每天盡量在固定的時間上床睡覺和起床，即使是週末也不要大幅打亂生理時鐘。睡前一小時應避免使用手機或平板電腦，以免藍光抑制褪黑激素分泌，影響夜間睡眠質素。

    經常恰眼瞓絕對不是一件小事，它可能是身體發出的求救信號。從單純的睡眠不足、飲食習慣引起的短暫疲勞，到嚴重的睡眠窒息症，甚至大腦神經病變引發的嗜睡症，背後的容易眼訓原因千絲萬縷。

    如果你發現自己即使作息規律，日間依然無法控制地突然入睡，甚至出現猝倒或幻覺等症狀，請務必及早向腦神經科或睡眠醫學專科醫生求醫，對症下藥。

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    撰文：CKSEO

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