肚痛｜肚痛唔只關腸胃事！盲腸炎／生腎石／胰臟炎痛感位置大不同！ 營養師揭腹痛9位置判斷問題

肚痛不僅僅腸胃出問題，也可能是身體其他器官出現問題時發出的腹痛警號。有營養師指出，其實腹痛問題可能會藏著胰臟炎、盲腸炎、生腎石等的風險，而這些疾病的痛感會出現在腹部的不同位置。營養師指出，腹痛9位置有助大家判斷問題。
肚痛｜肚痛唔只關腸胃事！營養師揭腹痛9位置判斷問題
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，很多人在肚子不適時會吃胃藥解決，但事實上，腹腔內有多種器官，包括腸胃、肝臟、膽囊、胰臟、泌尿系統，以及女性的子宮、卵巢等生殖器官。不同位置的疼痛，可能反映的是完全不同的器官出了狀況。以「肚臍為中心」，在腹部畫出一個「井」字，將腹部分成九個區域。透過疼痛出現的位置，對照該區域常見的相關器官，就能初步推測：可能是哪一個系統需要特別留意。以下為正面視角(以患者自身方向為準)：
1. 右上腹
相關器官：常見與肝臟、膽囊相關
初步推測：肝炎、肝硬化、膽囊炎、膽結石
2. 中上腹
相關器官：多與胃部與消化系統有關
初步推測：消化不良、胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍
3. 左上腹
相關器官：可能與胃或胰臟相關
初步推測：胃病、胰臟炎、胰臟疾病
4. 右側腹
相關器官：常見為泌尿或腸道問題
初步推測：腎結石、輸尿管結石、升結腸／降結腸疾病
5. 中腹部
相關器官：可能與腸道急症有關
初步推測：急慢性腸炎、急性闌尾炎、小腸扭轉、腸道寄生蟲
6. 左側腹
相關器官：同樣常見泌尿或腸道相關問題
初步推測：腎結石、輸尿管結石、降結腸疾病
7. 右下腹
相關器官：需特別留意
初步推測：闌尾炎、尿路結石、異位妊娠(子宮外孕)、卵巢囊腫
8. 中下腹
相關器官：可能與骨盆腔或直腸相關
初步推測：骨盆腔炎、直腸炎、前列腺炎、睪丸炎
9. 左下腹
相關器官：常見於腸道或生殖系統
初步推測：乙狀結腸炎、附件炎、子宮外孕、精索炎
肚痛｜4類肚痛日常營養調整方法
營養師高敏敏指，腹痛的背後原因不同，日常營養調整的重點也不一樣。以下提供幾種常見情況的輔助飲食：
1. 消化不良、胃痛、胃炎
少量多餐，避免一次吃太多
可補充維他命B群，支持能量代謝
鋅有助於胃黏膜修復
飲食以溫熱型為主，避免冰冷刺激
2. 腸炎、腹瀉、腸絞痛
水分與電解質一定要補足，避免脫水
益生菌可幫助腸道菌相平衡
暫時避免高纖蔬果，降低腸道刺激
3. 膽囊、肝臟相關疼痛
飲食以減油為原則，避免暴飲暴食
補充抗氧化營養素，如維他命C、維他命E
補充天然植化素(如各色蔬果)
4. 泌尿道結石相關疼痛
水分一定要喝夠，幫助稀釋尿液
礦物質攝取需均衡，避免過量補鈣
留意高草酸食物(如菠菜、堅果、濃茶)的攝取量
肚痛｜6肚痛症狀須求醫檢查！
營養師提醒，腹痛的位置可以幫助我們初步判斷方向，但絕對不能單靠位置自行診斷。若出現以下任何一種狀況，請務必盡快就醫檢查：
劇烈疼痛
疼痛持續惡化
發燒
嘔吐
解黑便
女性出現疑似懷孕相關的腹痛