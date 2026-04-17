肚痛｜肚痛唔只關腸胃事！盲腸炎／生腎石／胰臟炎痛感位置大不同！ 營養師揭腹痛9位置判斷問題

肚痛不僅僅腸胃出問題，也可能是身體其他器官出現問題時發出的腹痛警號。有營養師指出，其實腹痛問題可能會藏著胰臟炎、盲腸炎、生腎石等的風險，而這些疾病的痛感會出現在腹部的不同位置。營養師指出，腹痛9位置有助大家判斷問題。

肚痛｜肚痛唔只關腸胃事！營養師揭腹痛9位置判斷問題

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，很多人在肚子不適時會吃胃藥解決，但事實上，腹腔內有多種器官，包括腸胃、肝臟、膽囊、胰臟、泌尿系統，以及女性的子宮、卵巢等生殖器官。不同位置的疼痛，可能反映的是完全不同的器官出了狀況。以「肚臍為中心」，在腹部畫出一個「井」字，將腹部分成九個區域。透過疼痛出現的位置，對照該區域常見的相關器官，就能初步推測：可能是哪一個系統需要特別留意。以下為正面視角(以患者自身方向為準)：