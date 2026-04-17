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健康
出版：2026-Apr-17 09:00
更新：2026-Apr-17 09:00

肚痛｜肚痛唔只關腸胃事！盲腸炎／生腎石／胰臟炎痛感位置大不同！營養師揭腹痛9位置判斷問題

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肚痛｜肚痛唔只關腸胃事！盲腸炎／生腎石／胰臟炎痛感位置大不同！ 營養師揭腹痛9位置判斷問題

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肚痛不僅僅腸胃出問題，也可能是身體其他器官出現問題時發出的腹痛警號。有營養師指出，其實腹痛問題可能會藏著胰臟炎、盲腸炎、生腎石等的風險，而這些疾病的痛感會出現在腹部的不同位置。營養師指出，腹痛9位置有助大家判斷問題。

肚痛｜肚痛唔只關腸胃事！營養師揭腹痛9位置判斷問題

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，很多人在肚子不適時會吃胃藥解決，但事實上，腹腔內有多種器官，包括腸胃、肝臟、膽囊、胰臟、泌尿系統，以及女性的子宮、卵巢等生殖器官。不同位置的疼痛，可能反映的是完全不同的器官出了狀況。以「肚臍為中心」，在腹部畫出一個「井」字，將腹部分成九個區域。透過疼痛出現的位置，對照該區域常見的相關器官，就能初步推測：可能是哪一個系統需要特別留意。以下為正面視角(以患者自身方向為準)：

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1. 右上腹

  • 相關器官：常見與肝臟、膽囊相關

  • 初步推測：肝炎、肝硬化、膽囊炎、膽結石

2. 中上腹

  • 相關器官：多與胃部與消化系統有關

  • 初步推測：消化不良、胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍

3. 左上腹

  • 相關器官：可能與胃或胰臟相關

  • 初步推測：胃病、胰臟炎、胰臟疾病

4. 右側腹

  • 相關器官：常見為泌尿或腸道問題

  • 初步推測：腎結石、輸尿管結石、升結腸／降結腸疾病

5. 中腹部

  • 相關器官：可能與腸道急症有關

  • 初步推測：急慢性腸炎、急性闌尾炎、小腸扭轉、腸道寄生蟲

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6. 左側腹

  • 相關器官：同樣常見泌尿或腸道相關問題

  • 初步推測：腎結石、輸尿管結石、降結腸疾病

7. 右下腹

  • 相關器官：需特別留意

  • 初步推測：闌尾炎、尿路結石、異位妊娠(子宮外孕)、卵巢囊腫

8. 中下腹

  • 相關器官：可能與骨盆腔或直腸相關

  • 初步推測：骨盆腔炎、直腸炎、前列腺炎、睪丸炎

9. 左下腹

  • 相關器官：常見於腸道或生殖系統

  • 初步推測：乙狀結腸炎、附件炎、子宮外孕、精索炎

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肚痛｜4類肚痛日常營養調整方法

營養師高敏敏指，腹痛的背後原因不同，日常營養調整的重點也不一樣。以下提供幾種常見情況的輔助飲食：

1. 消化不良、胃痛、胃炎

  • 少量多餐，避免一次吃太多

  • 可補充維他命B群，支持能量代謝

  • 鋅有助於胃黏膜修復

  • 飲食以溫熱型為主，避免冰冷刺激

2. 腸炎、腹瀉、腸絞痛

  • 水分與電解質一定要補足，避免脫水

  • 益生菌可幫助腸道菌相平衡

  • 暫時避免高纖蔬果，降低腸道刺激

3. 膽囊、肝臟相關疼痛

  • 飲食以減油為原則，避免暴飲暴食

  • 補充抗氧化營養素，如維他命C、維他命E

  • 補充天然植化素(如各色蔬果)

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4. 泌尿道結石相關疼痛

  • 水分一定要喝夠，幫助稀釋尿液

  • 礦物質攝取需均衡，避免過量補鈣

  • 留意高草酸食物(如菠菜、堅果、濃茶)的攝取量

肚痛｜6肚痛症狀須求醫檢查！

營養師提醒，腹痛的位置可以幫助我們初步判斷方向，但絕對不能單靠位置自行診斷。若出現以下任何一種狀況，請務必盡快就醫檢查：

  1. 劇烈疼痛

  2. 疼痛持續惡化

  3. 發燒

  4. 嘔吐

  5. 解黑便

  6. 女性出現疑似懷孕相關的腹痛

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