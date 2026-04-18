腎石｜生過腎石易復發 嚴格戒鈣反而生多兩粒石？醫生揭5類結石飲食策略

生腎石後很易復發，但戒口又是否就有用？有醫生指出，腎結石在台灣及全球皆有高復發率，若治療後未改善飲食生活習慣，5年內復發率高達50%至60%。不過，有患者會疑惑是否代表攝取鈣如牛奶或食豆腐等。醫生指出，如果要有改善飲活習慣要先清楚自己結石的5種類型才可以對症下藥。

腎石｜生過腎石易復發 嚴格戒鈣反而生多兩粒石？ 腎臟專科醫生林軒任在其facebook專頁上分享指，曾有一名患者為了預防結石復發，嚴格限制所有含鈣食物，改喝濃茶提神、吃堅果當點心。結果複診後發現結石不但沒有變小，反而還多長了兩顆。林醫生解釋指，因為在缺乏鈣質的情況下，腸道中的草酸找不到鈣離子結合，反而會被吸收進入血液，最後經由腎臟排入尿液，形成更多草酸鈣結晶。所以，其實適量補鈣反而有助於預防結石。

腎石｜5類結石飲食策略 林醫生強調，腎結石並非只有一種。要有效預防復發，必須先搞清楚自己體內的「石頭」是哪一類型，再採取對應的飲食策略。 1. 草酸鈣結石(最常見) 維持每日正常鈣質攝取1,000至1,200毫克。

高鈣食物與高草酸食物同餐食用：讓草酸與鈣在腸道中先行結合，隨糞便排出，減少進入血液與尿液的機會。高草酸食物包括：濃茶、堅果、菠菜等。

每日鈉攝取控制在2300毫克以下。

減少紅肉攝取。

避免高劑量維他命C補充。 2. 磷酸鈣結石 同樣採低鈉、控制蛋白質、維持正常鈣攝取。

特別注意監測尿液酸鹼值，避免尿液過度鹼化(pH值過高容易誘發此類結石)。 3. 尿酸結石 嚴格限制高嘌呤食物：紅肉、內臟(肝、腎)、帶殼海鮮、啤酒等。

多吃蔬果，有助於提高尿液pH值。

避開含糖飲料。 4. 胱氨酸結石(遺傳性疾病) 補水策略需達到「極端」等級。每日飲水量建議超過4公升，甚至需要半夜起床喝水，以持續稀釋尿液中的胱氨酸濃度。 5. 感染性結石 此類結石由泌尿道細菌感染引起，單靠飲食調整效果極其有限。

最關鍵的處置是積極治療細菌感染，並配合大量飲水。

林醫生表示，無論是哪一種結石，所有醫師公認的預防基礎都是充足飲水。建議每日飲水量達到2.5至3公升，並確保每日排尿量至少2公升。足夠的水分能稀釋尿液中結晶物質的濃度，大幅降低結石形成的機會。