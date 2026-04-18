又濕又熱周身攰 春夏交接 養生要健胃益氣兼養血

踏入春夏季，天氣多變，時晴時雨，人亦容易受影響而出現各種不適症狀，引起胃部不適，甚至影響晚間睡眠。這時養生可以從健脾胃和益氣養血開始， 幫助能維持整體健康。

多曬太陽

在中醫的角度，清明節過後，自然界的陽氣逐漸生發，人體的陽氣也隨之而上升，新陳代謝亦變得更加旺盛，更需要注意護養身體，日常可以多曬曬太陽，減少食用寒涼食物，以免損傷陽氣，而烹煮三餐時宜選擇清淡口味，避免重口味，讓身體順應自然節律，達到益氣養血的效果。

蓮藕餅養生料理

台灣一名中醫分享一道十分適合現時天氣的養生料理——瑤柱絲燒汁蓮藕餅。當中的蓮藕含有纖維、多種維他命及礦物質，有清熱生津、潤腸通便、健脾養胃及補血強身等功效，亦能增加飽足感、減少油脂吸收，幫助穩定血糖。不過，蓮藕澱粉含量相對較高，糖尿病患者需注意攝取量及烹調方法，以免血糖失控。此外，蓮藕偏涼，脾胃虛寒、腸胃虛弱者宜加入薑汁，減少寒性及腸胃不適。