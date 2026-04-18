80歲老煙槍行兩步就喘 醫生：恐怕係主動脈瓣膜狹窄警號

一名83歲陳姓老翁煙齡超過50年，去年開始感覺呼吸急促、胸口悶痛，甚至走不到兩步路就胸悶會喘，即便下定決心戒煙，症狀仍未好轉。亞大醫院支援部立南投醫院心臟內科醫生許楹奇檢查發現，老翁的主動脈瓣膜已達重度狹窄，若不處理恐隨時面臨生命危險。經與亞洲大學附屬醫院心臟外科劉殷佐主任團隊討論，決定採取微創方式處置，協助患者度過高難度的手術關卡。

三高、老煙槍皆是高危險群 主動脈瓣膜狹窄恐藏猝死隱憂 長期吸煙、高血壓、糖尿病及心律不整是心血管健康的主要威脅。劉殷佐主任指出，主動脈瓣膜負責控制心臟血液流向全身，就像是一座高速公路的閘門，隨著年齡增長、長期發炎或鈣化，閘門可能變得狹窄且難以開啟。當瓣膜狹窄時，心臟必須耗費更大的力氣才能將血液擠向全身。臨床觀察發現，患者的脈壓差若達到82mmHg，意味著心臟正承受極大負荷，常會伴隨胸悶、呼吸急促等表現。若未及時處置，心臟可能因過度代償而引發衰竭，甚至在日常活動中因供血不足導致猝死。

高齡＋慢性病 微創置換瓣膜協助降風險 考量患者高齡且具備多項慢性病史，傳統開胸手術需切開胸骨並使用人工心肺機讓心臟停止跳動，對長輩的體力與耐受力是一大挑戰。為了在風險控管與治療價值間取得平衡，醫療團隊評估後，決定施行「經導管主動脈瓣膜置換術」(TAVI)。 劉殷佐主任說明，這種處置方式主要從大腿腹股溝處的動脈切開微小傷口，將人工瓣膜經由導管送達心臟位置，並於原位取代功能受損的舊瓣膜。由於不需大面積切開胸腔，且失血量相對較低，有助於縮短高齡患者的術後恢復期。

醫籲吸煙者與三高族群 需留意呼吸異常訊號 許楹奇醫生與劉殷佐主任共同提醒，預防勝於治療。高齡族群、長期吸煙者或三高患者應保持高度警覺，若在上斜路、提重物或散步時出現異常喘氣、莫名的胸口壓迫感或暈眩，切勿僅視為老化現象。建議定期進行心臟超聲波篩檢，提早發現瓣膜異狀，並與醫療團隊討論最合適的治療方案。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】