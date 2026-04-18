外賣速遞員手麻背痛頸椎傷 四招嬋柔伸展紓緩

穿梭街頭的「外賣速遞英雄」為生活帶來便利，但長時間騎電單車也讓肩頸痠痛、手麻與背痛等問題成為常見職業傷害。花蓮慈濟醫院復健醫學部團隊針對外送員常見肌肉骨骼問題提出分析，並分享四招「嬋柔運動(Gyrokinesis)」幫助紓緩繃緊神經與肌肉。

長時間騎車常見手麻與背痛 低頭看手機頸椎出狀況 花蓮慈濟醫院復健醫學部主任洪裕洲醫生表示，外送員長時間維持騎車姿勢，背部缺乏支撐容易造成肌肉疲勞。騎乘時雙手長時間彎曲，尺神經處於繃緊狀態，可能引發第四與第五指(無名指、小指)麻木；同時手腕長時間背屈並反覆扭油門，也會增加正中神經壓迫風險，導致掌心麻木，甚至造成外側手肘發炎，也就是俗稱的「網球肘」。

此外，外送員工作時常需低頭查看手機訂單，容易增加頸椎肌肉負擔。若長期姿勢不良、肌肉控制不足，甚至可能提早出現頸椎退化。洪裕洲醫生建議，外送員可利用等紅燈或短暫休息時間活動手臂與背部，透過簡單伸展讓關節獲得養分，並促進代謝疲勞物質。 物理治療師教四招 坐椅子也能做嬋柔運動 為改善外送員常見疼痛問題，花蓮慈院簡婕物理治療師設計四招坐在椅子上即可完成的「嬋柔伸展」。她指出，嬋柔運動特別適合長時間坐姿工作者，包括外送員與久坐上班族。若能在每天接單前先進行脊椎暖身，讓脊椎各方向均衡伸展，不僅可提升身體舒展度，也有助提升騎車時的安全性。

進行嬋柔運動時，只需準備一張穩固無輪椅子，雙腳踩穩(建議穿止滑襪或赤腳防滑)，坐在椅子前三分之一處即可開始。四個動作分別為開天式、迴旋式、鐘擺式與波浪式。

四式嬋柔伸展 幫助脊椎活動與肌肉放鬆 1.開天式：想像頭頂被向上拉伸，先向後仰吐氣，再回到中間，接著往前彎呈圓背狀並吐氣，反覆進行以減壓脊椎。 2.迴旋式：保持脊椎向上延伸，向右轉動時依序帶動骨盆、腰部、胸部、肩膀與頭部旋轉並吐氣，再慢慢回正後換邊進行。 3.鐘擺式：雙腳稍微打開踩穩，身體向左右側彎並配合吐氣，如鐘擺般伸展側身肌群。