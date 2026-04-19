12cm「肝腫瘤」先縮小再手術 追蹤癌細胞竟消失？！

65歲黃先生去年因胃痛就醫，意外檢查出肝臟長了12公分巨大腫瘤，且已侵犯並堵塞2/3主門靜脈，被診斷為肝癌末期。臺中榮總醫療團隊運用多專科合併治療策略，整合放射治療、免疫治療、標靶治療及術前腫瘤栓塞等方式，成功將腫瘤縮小1/3後手術切除，術後病理報告更顯示「找不到癌細胞」，治療肝癌有成。

肝癌侵犯主門靜脈堵塞 治療陷入困境 臺中榮總一般外科陳怡如主任說明，肝臟有門靜脈和肝動脈兩套供血系統，肝癌通常靠肝動脈供血，可用動脈栓塞堵住血流「餓」死癌細胞。但黃先生的癌細胞已侵犯主門靜脈造成堵塞，若再做動脈栓塞，等於兩套供血系統都不通，將導致肝細胞大量壞死、肝衰竭。

術前合併治療策略 縮小腫瘤體積再手術 臺中榮總多專科治療團隊(Multidisciplinary Team, MDT)完整評估後，為黃先生量身打造「術前合併治療策略」。因惡性腫瘤位在左肝內側，團隊除了針對供應腫瘤的2條肝動脈做栓塞控制血流，達到「餓」腫瘤、縮小體積的目標，同時對主門靜脈腫瘤栓塞進行15次放射治療，成功降低栓塞程度、增加右肝臟血流。接著團隊為病人申請健保給付的免疫治療合併標靶治療，術前完成兩次注射。多管齊下後，腫瘤從12公分縮小至8.2公分，門靜脈栓塞也從2/3改善到1/2，檢查其肝功能尚可，評估可手術治療。

黃先生接受左側肝臟根除性切除手術，切除1/2肝臟，術後恢復良好。陳怡如主任表示，最關鍵的是術後病理報告顯示「檢體中完全找不到癌細胞」，達到「病理完全反應(pathological complete response)」，意謂原本被判死刑的末期肝癌，已達到臨床治癒目標。

動脈栓塞治療有其限制 須完整評估治療策略 陳怡如主任提醒，動脈栓塞治療禁忌症包括門靜脈主幹完全阻塞、嚴重肝功能不全等，放射治療則需注意對正常肝組織的傷害。治療前必須經過專業醫療團隊完整評估患者的肝功能、腫瘤位置及整體健康狀況，度身訂製最適合的治療策略。