春季關節易發炎？ 營養師+中醫關節保養策略

你是否發現一到春天，關節就特別容易痠痛、僵硬，甚至連日常活動都變得吃力？春季氣候轉變、濕氣偏重，關節較易出現痠痛、僵硬及不適。退化性關節炎(骨關節炎)、風濕性關節炎(常指風濕熱相關的關節炎)及類風濕性關節炎，雖同樣影響關節活動，但成因與調養重點各有不同。

多角度入手 春季關節保養宜從多角度入手，屈臣氏營養師鄭萃希建議可從飲食管理減少誘發慢性發炎的因素；屈臣氏註冊中醫師李尚文則指，中醫則根據體質與病機，透過食療調養扶正祛邪、強筋健骨，達致關節調養目的。

關節炎飲食禁忌 從營養學角度來說，關節炎多伴隨不同程度的慢性發炎反應，若長期攝取容易誘發炎症的食物，可能令關節疼痛及腫脹情況加劇。鄭萃希指出，關節不適人士應盡量避免以下飲食陷阱，建立正確的飲食習慣，減緩關節發炎反應及減輕不適。 •高糖飲料及甜食：如汽水、手搖飲品及甜點，過量精製糖會刺激體內發炎因子分泌，加重關節不適。 •煎炸及高油脂食物：植物油經高溫處理後，食物中的omega‑6脂肪酸比例上升，過量攝取可能促進發炎反應。

•高鹽及味精食品：常見於醬汁、加工零食，容易引起水腫，增加關節負荷。 •加工肉類：如煙肉、腸仔，經高溫加工後會產生糖化終產物(AGEs)，不利關節健康。 特別是經常外出飲食或常吃快餐的人士，更須有意識地選擇清淡、少油少鹽的飲食方式，以減低發炎風險。 中醫食療調養 李尚文表示，中醫認為關節炎屬於「痹證」範疇，與風、寒、濕、熱及正氣虛弱有關，食療調養以扶正祛邪、補虛通絡為原則。日常飲食宜著重滋養肝腎、強筋健骨及潤滑關節。

•建議多攝取富含膠質的食物，如豬蹄筋、雞爪、豬腳凍、海參、黑白木耳、秋葵、山藥、海帶及髮菜，有助潤滑關節、修復軟骨及增加關節彈性。 •可適量攝取補鈣食物，包括小魚乾、芝麻、豆腐、深綠色蔬菜(如菠菜、芥蘭)、黑芝麻、牛奶、蛋黃及堅果，並配合曬太陽促進維他命D合成，以助鈣吸收。 透過持續而合適的食療調養，有助配合中醫辨證施治，改善關節靈活度，並支援長期關節保養與生活品質提升。 關節保養並非一朝一夕之事，平日多留意飲食選擇，配合適當營養與中醫食療，亦可及早為關節「未雨綢繆」，減低日後出現關節不適或退化的風險。