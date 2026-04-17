全髖關節置換術 機械臂更精準 減翻修比率

除膝關節之外，髖關節也是常見需要接受關節置換術的部位。港大醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系長達6年的研究證實，利用機械臂做手術，有助減低短期內再次做手術的比率，減低創傷之餘，也有助患者恢復活動能力，重拾正常生活。 學系臨床助理教授兼關節置換外科副主任張炎玲醫生表示，髖關節是一個球窩關節，由盆骨的髖臼和股骨的股骨頭組成，「若因為退化性關節炎令軟骨磨蝕，又或因為創傷、酗酒、長期使用類固醇引致股骨頭缺血壞死(骨枯)，會導致患者腹股溝疼痛、關節僵硬及功能障礙，影響走動、坐立困難，有可能需要接受全髖關節置換術。」

機械臂誤差小 人工髖關節由金屬髖臼杯、塑料內襯、陶瓷股骨頭及金屬股骨柄組成。傳統手術採用平面X光定位，假體安裝位置依賴醫生經驗，張炎玲續指，「如果假體位置有偏差，便容易出現脫位、斷骨風險。」而機械臂手術則經過多重確認，先用3D電腦斷層掃描作術前規劃，再選擇合適尺寸的假體，以機械臂打磨安裝位置及深度，透過導航放入假體，再確認位置正確，醫生才將大腿股骨復位。」學系臨床副教授兼關節置換外科主任傅俊謙醫生補充，「機械臂手放入髖臼杯的角度精度可達2度之內，深度誤差亦在2毫米內。」

無翻修手術 研究團隊藉瑪麗醫院及大口環根德公爵夫人兒童醫院關節置換中心，由2019年至2024年6年間共311例機械臂及242例傳統全髖關節置換手術作比較，發現機械臂手術對周邊軟組織損傷的風險較低，「因為磨得太深易傷及血管及神經線，若太淺又較易脫位。」傅俊謙解釋。雖然機械臂手術需時稍長約15分鐘(全長142分鐘)，亦漸漸趨近傳統手術。患者住院時間兩者相若。 至於30日及90日翻修率，傳統手術分別有5例(2.1%)及6例(2.6%)，成功率相當理想；而機械臂再進一步推低至1例(0.3%)及2例(0.6%)。「機械臂2例個案屬於關節脫位，可作閉合復位，毋須開刀。」而傳統手術則有假體周圍骨折(金屬股骨柄尺碼太大導致)及假體感染個案，則需要再做手術處理，延長了康復期。

創傷痛楚皆小 黎女士因患有其他疾病需要長期使用類固醇，於2021年初由睡房想走到洗手間，發現雙腿劇痛，入院檢查發現兩邊股骨頭壞死，半年內更發展至須用輪椅代步，於是醫生為她安排同年8月及2023年1月兩次機械臂全髖關節置換手術，處理兩邊髖關節。術後黎女士無甚痛楚，毋須服用止痛藥，物理治療幫助下，半年內已完全復元。傅俊謙補充，「在術前撞擊模擬中，人工關節可以打開達120度也不會脫臼，康復者可以放心做蹲下等動作。」 近年採用機械臂作關節置換手術的比率不斷上升，而瑪麗醫院未來將添置新一代機械臂，除膝關節和髖關節置換術外，亦支援翻修手術，及後再透過軟件更新，可對應肩關節甚至脊椎手術。