翠如周圍飛 回港最怕潮濕 感覺好似被濕毛巾纏身… 阿蕭過招一物 抽走濕重快靚正！

每逢春夏轉季，香港的天氣總是又熱又焗，濕氣指數長期高企，不少市民都大呻「周身黐笠笠」成日感到精神不足、身體易倦。事實上，濕重問題不止困擾普羅大眾，連藝人都無法倖免。經常主持旅遊節目的黃翠如（Priscilla）便分享，自己亦深受濕氣困擾，更形容香港為「濕重世一」，每次外遊回港後，身體特別容易感到疲倦不適。 Priscilla ：最難適應不是異地天氣 而是回港後的「濕氣」 身為旅遊節目主持，黃翠如因工作關係經常到外國、內地拍攝，遇過不同地區的突變天氣。她表示，最難適應並非是當地天氣變化，真正令她感到不適的，反而是回到香港後的濕氣問題。她分享：「就會覺得成個人好重，好似畀濕氣包住，連精神都冇。」

翠如經常需要長時間進出冷氣房及攝影棚，寒氣與濕氣同時在體內累積，情況更為明顯。再加上成為媽媽後，照顧囝囝佔去大部分時間，運動流汗、排濕的機會相對減少，亦令濕重問題愈積愈嚴重。 濕重問題避無可避 倒不如學識如何「快速排濕」 黃翠如坦言，香港天氣潮濕實在難以避免，加上生活節奏急促，很多時候未必有時間慢慢調理身體。面對濕重帶來的困倦與不適，她更傾向選擇一些使用方式簡單、不影響作息的日常護理方法。她分享，自己近年的「袪濕神器」是日本和田竹酢保健貼。每晚睡前只需貼於腳底，用一晚休息的時間，透過天然竹酢的吸濕特性，將日積月累的濕氣通通排走。她形容，使用後翌日醒來，雙腳感覺較為乾爽，身體亦少了幾分沉重，就如為身體安裝了一部「天然抽濕機」。

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日本和田竹酢保健貼

使用方式簡單： ．日常保養：每晚於腳掌貼 2 片 ．下半身浮腫較明顯：每邊腳掌貼 2 片（共 4 片），建議連續使用 ．上半身或面部浮腫：可同時貼於手掌及腳掌，加強排濕效果 銷售點：維特健靈、香港萬寧及Mannings Plus部分門店 維特健靈網店：https://go.vitagreen.com/4etRV3p 萬寧網店：https://go.vitagreen.com/4sNW5qq