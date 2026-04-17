更年期症狀丨了解更年期年齡與前兆 輕鬆渡過人生新階段

隨著年齡漸長，女性的身體會經歷不同的自然階段，而「更年期」無疑是其中最重要的一個轉折點。許多女性在面對突如其來的生理與情緒變化時，往往會感到無所適從。到底更年期症狀有哪些？出現更年期前兆時應如何應對？

甚麼是更年期？幾歲開始算正常？

「更年期」（Menopause）是指女性卵巢功能逐漸衰退，導致雌激素及孕激素（黃體素）分泌減少，最終永久失去生育能力的自然生理過程。在醫學定義上，當一位女性連續12個月沒有出現月經，便正式宣告踏入停經期。