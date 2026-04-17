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健康
出版：2026-Apr-17 16:39
更新：2026-Apr-17 16:39

更年期症狀丨了解更年期年齡與前兆　輕鬆渡過人生新階段

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更年期症狀-更年期年齡-更年期前兆
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更年期症狀丨了解更年期年齡與前兆　輕鬆渡過人生新階段

隨著年齡漸長，女性的身體會經歷不同的自然階段，而「更年期」無疑是其中最重要的一個轉折點。許多女性在面對突如其來的生理與情緒變化時，往往會感到無所適從。到底更年期症狀有哪些？出現更年期前兆時應如何應對？

甚麼是更年期？幾歲開始算正常？

「更年期」（Menopause）是指女性卵巢功能逐漸衰退，導致雌激素及孕激素（黃體素）分泌減少，最終永久失去生育能力的自然生理過程。在醫學定義上，當一位女性連續12個月沒有出現月經，便正式宣告踏入停經期。

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認識更年期年齡與三大發展階段

香港女性的平均更年期年齡大約介乎45至55歲之間，但實際情況因人而異。整個轉變過程並非一蹴而就，主要可分為三個階段：

  1. 更年期前期（Perimenopause / 更年期前兆階段）：通常在真正停經前的數年開始。此階段卵巢功能開始波動，女性會率先感受到各種更年期前兆，例如月經週期變得不規律、經血量時多時少等。

  2. 更年期（Menopause）：連續12個月無月經來潮的臨界點。

  3. 停經後期（Postmenopause）：停經後的餘生。由於體內缺乏雌激素保護，女性患上骨質疏鬆及心血管疾病的風險會顯著增加。

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部分女性可能因染色體異常、自體免疫疾病，或接受過卵巢切除手術及電療化療等醫療程序，而導致提早停經。

不容忽視的12大常見更年期症狀與前兆

每個女性經歷的更年期症狀嚴重程度皆不盡相同。以下是12個最常見的生理與心理變化先兆，有助你及早察覺身體發出的信號：

核心生理變化與不適

  1. 月經紊亂：最具代表性的更年期前兆。週期可能變長或縮短，經血量亦會出現極端變化，直至最終完全停止。

  2. 潮熱（Hot Flashes）：突如其來的發熱感從胸部蔓延至面部，常伴隨面部泛紅及心跳加速，持續數分鐘不等。

  3. 夜汗（Night Sweats）：於睡眠期間出現嚴重盜汗，甚至會弄濕睡衣及床單，嚴重影響睡眠質素。

  4. 發冷：潮熱退去或出汗後，體溫調節中樞波動導致突然感到寒冷。

  5. 睡眠障礙：包括入睡困難、早醒或因夜汗而頻繁扎醒，長期失眠會令日間精神萎靡。

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生殖泌尿系統與外觀改變

  1. 陰道乾澀與不適：雌激素水平下降令陰道黏膜變薄及失去彈性，導致乾澀、痕癢，甚至引起性交疼痛。

  2. 皮膚敏感及老化：皮膚失去膠原蛋白與水份，變得乾燥、容易痕癢、出現紅疹及失去彈性。

  3. 脫髮及毛髮變稀疏：頭髮變得脆弱易斷，髮量減少。

  4. 臉部毛髮增多：由於體內雄性荷爾蒙相對活躍，部分女性可能會在上唇或下巴長出細毛。

  5. 體重增加與脂肪轉移：新陳代謝減慢，脂肪更容易積聚在腹部及腰部，形成「中央肥胖」。

心理與情緒波動

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  1. 情緒起伏不定：荷爾蒙波動會直接影響腦部神經傳遞物質，導致容易暴躁、焦慮或無故哭泣。

  2. 記憶力減退與注意力不集中：感覺思維不如以往清晰，影響日常工作效率。

如何有效舒緩更年期症狀？

面對各種惱人的更年期症狀，我們並非束手無策。透過生活習慣的調整、正確的飲食以及適當的醫療介入，可以大幅減輕不適感。

日常生活與非藥物舒緩法

針對最困擾女性的「潮熱」及「睡眠問題」，可嘗試以下非藥物對策：

  • 溫度管理：隨身攜帶便攜式小風扇；採用「洋蔥式」穿衣法，穿著透氣純棉衣物，方便隨時增減。

  • 飲食避忌：減少攝取酒精、咖啡因及辛辣食物，這些刺激物容易誘發潮熱。

  • 培養運動習慣：恆常的帶氧運動及負重運動，不僅有助維持理想體重，更能改善心情並強化骨骼。

  • 睡前準備：保持睡房通風涼快，睡前可喝一小杯冷水降溫，並進行冥想或深呼吸放鬆身心。

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更年期食療建議

  • 天然植物雌激素 適量進食黃豆、豆腐、豆漿、鷹嘴豆及亞麻籽等。這些食物含有大豆異黃酮，能在體內發揮微弱的雌激素作用，有助紓緩輕微症狀。

  • 高鈣與維他命D：多進食牛奶、無糖乳酪、黑芝麻及深綠色蔬菜，以預防停經後急劇惡化的骨質疏鬆症。

  • 優質蛋白質與健康脂肪：選擇深海魚（富含Omega-3有助抗發炎及保護心血管）、雞蛋及瘦肉，維持肌肉量。

  • 全穀物：以糙米、藜麥、燕麥取代精製白米，穩定血糖並提供豐富膳食纖維。

荷爾蒙補充療法 (HRT) 

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若更年期症狀嚴重影響生活質素，醫生可能會建議採用「荷爾蒙補充療法」（HRT）。

  • 優點：能最迅速且有效地緩解潮熱、夜汗、陰道乾澀等症狀，同時能顯著減低骨折風險。

  • 缺點及風險：長期使用（尤其是不當劑量）可能輕微增加患上乳癌或心血管疾病的風險。

因此，是否採用HRT必須由婦科醫生根據個人的家族病史、身體狀況進行嚴格評估，切勿自行購買成藥服用。

男士也會經歷「男性更年期」嗎？

雖然男性沒有「停經」這一個明顯的生理界線，但隨著年齡增長，男士亦會面臨類似的困擾。

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男士年過40歲後，睪丸製造的睪酮（男性荷爾蒙）水平大約會以每十年10%的速度緩慢下降。這種變化被稱為「男性更年期」（Andropause），其常見症狀包括：

  • 肌肉流失與腹部脂肪增加

  • 持續的疲憊感與缺乏活力

  • 情緒低落、容易抑鬱及失眠

  • 性慾減退、勃起功能障礙

  • 伴隨良性前列腺肥大而來的排尿困難

若男士發現上述症狀嚴重影響生活，同樣建議及早尋求泌尿科或家庭醫生的專業協助。

更年期不是疾病，而是每位女性生命中必經的自然過渡期。正確認識更年期年齡的規律，及早察覺更年期前兆，並採取積極的應對措施，便能大幅降低更年期症狀帶來的衝擊。

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踏入這個新階段，也是身體提醒你需要更加愛護自己的時刻。建議年過40歲的男女定期進行全面的身體檢查（包括骨質密度及心血管風險評估）。如有任何疑慮，請務必諮詢專業醫護人員的意見。

撰文：CKSEO

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