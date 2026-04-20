玩陀螺｜用錯姿勢玩「爆旋陀螺」恐致關節發炎 用得啱可練三頭肌！ 醫生揭2大建議降受傷風險

兒時玩物「爆旋陀螺」近日再掀起熱潮，風靡全城，甚至有玩家會在街頭聚集展開「激戰」。有醫生提醒，玩陀螺時要注意，若反覆操練，重進行相同動作，有可能會對關節與肌腱造成影響，引發發炎反應，甚至提高滑囊炎與關節磨損的風險。醫生指出，有2大建議有助降低受傷風險。

玩陀螺｜用錯姿態玩「爆旋陀螺」恐致關節發炎 台灣復健科醫生梁瑋真在其Instagram上分享指，當手臂在動作過程中長期維持固定姿勢，身體受力會集中在上肢相關結構(肩、肘、腕等部位的肌肉、神經與肌腱)；而一旦抽打次數增加、且發力方式未能分散，可能出現只靠上臂骨與局部肌群硬撐的情況，導致肩關節與手肘關節承受過多摩擦與負擔，而造成滑囊炎。她亦提醒，若在錯誤動作模式下反覆進行，疼痛與不適可能成為累積性問題。 玩陀螺｜反復動作恐致滑囊炎 5大症狀需求醫檢查！

根據妙佑醫療國際中心資料，滑囊炎是痛性疾病，所帶來的影響曷能夠緩衝關節附近骨骼、肌腱和肌肉壓力的充液小囊(稱作滑囊)。當滑囊發炎時就會發生滑囊炎，常見於肩部、肘和髖部，這種情況常生於執行頻繁反復動作的關節附近。常見症狀包括： 疼痛或僵硬

在移動或按壓時，疼痛會加重

出現紅腫 一旦出現以下情況，便應盡快求醫檢查： 致殘性關節疼痛

突然無法活動關節

受累區域過度腫脹、發紅、瘀傷或皮疹

劇痛或刺痛，特別是在運動或用力時

發燒

玩陀螺｜姿勢用得啱可練三頭肌！2大建議降低受傷風險 不過，她強調，陀螺動作並非絕對不能練，關鍵在於每次是否有用正確的發力方式。若每天都進行這種動作，並確定每次都有用正確的發力，固定的那隻手反而會練到前臂肌、肩胛肌和三頭肌。若能正確利用下肢力量，腰部、臀部和髖部和後背肌也會練到。她亦提醒，若動作做錯或反覆次數過多，身體的疲勞可能會超過恢復速度，造成肌肉與肌腱等組織來不及修復，最終可能引致運動傷害。因此，她建議初期不要把強度與次數推得太高，應先建立正確動作與恢復能力。