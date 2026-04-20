新冠病毒｜新冠變種「蟬」來襲 打咗疫苗都會中招 兒童最高危？ 專家揭9大症狀恐受感染

新冠病毒新毒株已出現在香港！近日一種高度變異的新毒株——正式名稱為BA.3.2，暱稱「蟬(Cicada)」——已在全球至少23個國家現蹤影，包括香港、美國、英國等地，並被世界衛生組織(WHO)列入密切監測名單。而這種新變種病毒即使施打疫苗後也可能會中招，當中兒童是屬最高危的群組。專家列出這種病毒會有9種症狀最明顯。

新冠病毒｜「蟬」病毒是甚麼？ 根據BBC報道，BA.3.2屬於Omicron家族的後代譜系，它最早於2024年11月在南非首次被發現，但之後一度處於「休眠」狀態，直到2025年9月才在全球範圍內出現病例激增。這種「潛伏後突然爆發」的規律，與蟬長期藏於地下、最終破土而出的生命周期極為相似，因此被冠上「蟬」的暱稱。 新冠病毒｜香港已出現少數個案 根據香港衞生署衞生防護中心截至2026年4月15日的最新監測數據，本地新冠病毒整體活躍程度仍處於低水平。然而，在2026年1月及2月的污水樣本與社區樣本中，確實曾檢出BA.3.2病毒株，分別佔病毒基因分析樣本的約25%及7%。目前該變種並非香港最流行的變異株。

香港大學孔繁毅教授指出，現時香港主要流行的仍為Omicron BA.2及BA.2.86譜系，BA.3.2個案較少，預期傳播度不高，暫時不會成為本地主流病株。他補充，健康市民感染後症狀輕微，可能「不用快測檢查，中了招也不知道」。

新冠病毒｜兒童感染風險比成人高？ 最令家長擔憂的是，多項觀察發現兒童似乎比成人更容易檢出BA.3.2陽性。劍橋大學Ravindra Gupta教授提出兩個可能原因： 免疫系統尚未成熟：兒童接觸過的病毒種類較少，產生抗體的淋巴組織需數年才能發育完全，面對這種「前所未見」的高度突變株，防禦力相對薄弱。 特殊突變蛋白質：部分研究人員推測，「蟬」病毒體內一種高度突變的蛋白質，可能特別容易與兒童的細胞結合，從而增加感染機率。 有報導指出，兒童的感染風險約為成人的5倍。不過，兒科傳染病專家Karen Acker博士提醒，目前證據仍然有限，尚不能確定兒童是否「真的」比成人更容易感染，但確實觀察到兒童病例較為普遍。但所幸兒童感染後出現重症的比例並不嚴重。

新冠病毒｜「蟬」病毒的 9 大常見症狀 流行病學家Paul Hunter教授指出，「蟬」病毒攻擊的細胞類型與以往變種相同，因此引發的症狀大同小異。加州大學三藩市分校Monica Gandhi教授也強調，沒有證據顯示新變種會引起與其他Omicron亞變種不同的症狀。綜合專家意見，常見症狀包括： 發燒 咳嗽 喉嚨痛 鼻塞／流鼻水 疲勞 頭痛 全身肌肉痠痛 呼吸急促 腹瀉 整體而言，症狀以上呼吸道為主，嚴重程度與以往 Omicron 品種相近，多屬輕微。