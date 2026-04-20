新冠病毒｜新冠變種「蟬」來襲 打咗疫苗都會中招 兒童最高危？ 專家揭9大症狀恐受感染

新冠病毒新毒株已出現在香港！近日一種高度變異的新毒株——正式名稱為BA.3.2，暱稱「蟬(Cicada)」——已在全球至少23個國家現蹤影，包括香港、美國、英國等地，並被世界衛生組織(WHO)列入密切監測名單。而這種新變種病毒即使施打疫苗後也可能會中招，當中兒童是屬最高危的群組。專家列出這種病毒會有9種症狀最明顯。
新冠病毒｜「蟬」病毒是甚麼？
根據BBC報道，BA.3.2屬於Omicron家族的後代譜系，它最早於2024年11月在南非首次被發現，但之後一度處於「休眠」狀態，直到2025年9月才在全球範圍內出現病例激增。這種「潛伏後突然爆發」的規律，與蟬長期藏於地下、最終破土而出的生命周期極為相似，因此被冠上「蟬」的暱稱。
新冠病毒｜香港已出現少數個案
根據香港衞生署衞生防護中心截至2026年4月15日的最新監測數據，本地新冠病毒整體活躍程度仍處於低水平。然而，在2026年1月及2月的污水樣本與社區樣本中，確實曾檢出BA.3.2病毒株，分別佔病毒基因分析樣本的約25%及7%。目前該變種並非香港最流行的變異株。
香港大學孔繁毅教授指出，現時香港主要流行的仍為Omicron BA.2及BA.2.86譜系，BA.3.2個案較少，預期傳播度不高，暫時不會成為本地主流病株。他補充，健康市民感染後症狀輕微，可能「不用快測檢查，中了招也不知道」。
新冠病毒｜已接種疫苗仍會感染？
美國疾病管制與預防中心(CDC)則將其描述為 「高度變異」。英國雷丁大學病毒學家Ian Jones解釋，該變種攜帶超過50個刺突蛋白突變，能有效逃避人體免疫系統的辨識，使病毒得以躲避抗體，即使已接種疫苗或曾感染過新冠病毒的人士，仍有可能被感染。然而，疫苗在預防重症和死亡上依然扮演關鍵角色，感染後通常僅為輕症。
香港中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，「蟬」病毒的傳播率可能較高，但症狀及病力與以往Omicron相近，主要是上呼吸道受影響。他呼籲長者、兒童及長期病患者等高危群組接種疫苗，以預防重症及減低死亡風險。
新冠病毒｜兒童感染風險比成人高？
最令家長擔憂的是，多項觀察發現兒童似乎比成人更容易檢出BA.3.2陽性。劍橋大學Ravindra Gupta教授提出兩個可能原因：
免疫系統尚未成熟：兒童接觸過的病毒種類較少，產生抗體的淋巴組織需數年才能發育完全，面對這種「前所未見」的高度突變株，防禦力相對薄弱。
特殊突變蛋白質：部分研究人員推測，「蟬」病毒體內一種高度突變的蛋白質，可能特別容易與兒童的細胞結合，從而增加感染機率。
有報導指出，兒童的感染風險約為成人的5倍。不過，兒科傳染病專家Karen Acker博士提醒，目前證據仍然有限，尚不能確定兒童是否「真的」比成人更容易感染，但確實觀察到兒童病例較為普遍。但所幸兒童感染後出現重症的比例並不嚴重。
新冠病毒｜「蟬」病毒的 9 大常見症狀
流行病學家Paul Hunter教授指出，「蟬」病毒攻擊的細胞類型與以往變種相同，因此引發的症狀大同小異。加州大學三藩市分校Monica Gandhi教授也強調，沒有證據顯示新變種會引起與其他Omicron亞變種不同的症狀。綜合專家意見，常見症狀包括：
發燒
咳嗽
喉嚨痛
鼻塞／流鼻水
疲勞
頭痛
全身肌肉痠痛
呼吸急促
腹瀉
整體而言，症狀以上呼吸道為主，嚴重程度與以往 Omicron 品種相近，多屬輕微。