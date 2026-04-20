越南「蛋咖啡」惹熱議！網上兩派對立 醫生：蛋黃未熟恐添1菌感染風險

來自越南的「蛋咖啡」近期在社交媒體掀起熱議，作法是將蛋黃、砂糖與煉奶攪拌後倒入咖啡混合製成，被不少網友形容口感像棉花糖等甜點。不過醫生提醒，蛋黃在製作過程中並未煮熟，可能增加受沙門氏菌污染的風險，孕婦與高齡長者更要特別小心。

蛋黃＋煉奶混合 網友推「像甜點」也有人直呼噁心

《福斯新聞》(Fox News)報導，蛋咖啡(egg coffee)源自越南，越南語為cà phê trứng，一般認為起源於1940年代的河內，作法是把蛋黃與砂糖、煉奶混合攪拌後，倒入咖啡中，而咖啡及配料的比例則依個人喜好而定，相關的介紹影片在社交媒體引發熱議後，有人大讚「這是世界上最好喝的咖啡」，也有人質疑，把蛋黃加進咖啡很奇怪，甚至直呼「看起來很噁心」。

醫示警了 蛋黃未煮熟可能誤食沙門氏菌

來自美國喬治亞州的婦產科醫生蘇賈莎瑞迪(Sujatha Reddy, M.D.)表示，製作蛋咖啡時的蛋黃並未完全煮熟，沙門氏菌等致病原可能未被完全消滅，由於沙門氏菌通常須透過加熱烹煮才能被消滅，大眾若誤食後，可能出現腹瀉、腹痛、發燒、噁心與嘔吐等症狀，孕婦與高齡長者更要留意較嚴重併發症。