自體免疫病 可併發肺動脈高壓

肺動脈高壓顧名思義是肺部動脈血管出現高血壓情況，惟此症相當罕見，一般市民甚至醫護人員對此症認知相對低，以致診治有所延後。若肺動脈高壓由自身免疫系統疾病(例如硬皮症、紅斑狼瘡、皮肌炎等)引起的話，情況會更嚴峻，3年死亡率接近四成。

風濕科專科醫生蘇晧表示，自身免疫病患者的免疫系統過度活躍，錯誤攻擊身體纖維組織，「由於慢性發炎會影響血管結構，當肺部動脈血管壁增生、變厚，血管便會收窄、血壓增加。心臟需要更大力泵血，長期負擔或使右心衰竭，繼而左心也會受累。」