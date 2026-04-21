HYROX備賽｜一文睇清Hyrox訓練／賽前／賽後全方位飲食攻略 營養師推介4類餐單範例

近年健身熱潮興起，室內健身競賽HYROX風靡全球，而健身絕對需要飲食的配合，飲食是決定增肌減脂成敗的關鍵，單靠運動而不控制飲食，效果往往不佳。因此，有營養師指出在HYROX的訓練期間、賽前及賽後都有飲食攻略，並推介4類餐單範例，讓大家參考，以裝備最好狀態應戰。

HYROX備賽｜碳水是HYROX餐單主角 脂肪不宜多吃 香港營養師學會認可營養師吳耀芬(Kathy)指出，HYROX是一項結合跑步與八個功能性訓練站(如農夫走、沙袋搬運、划船機等)的高強度混合健身比賽。整場賽事約持續 60 至 90 分鐘(依個人能力而異)，屬於高強度間歇性運動。Kathy指出，能量供給主要仰賴碳水化合物(肝醣)，同時需要足夠蛋白質協助肌肉修復，以及充足水分與電解質來維持表現、預防抽筋或脫水。以一名70公斤的成人為例，訓練期間每日總熱量約2,500–3,500kcal，可根據個人體重、性別及實際需求調整。在所有階段下，也要遵循以下飲食原則：

碳水化合物是主角：訓練期每日攝取4–7g/kg體重，賽前需更高以補滿肝醣。

蛋白質：每日1.6–2.2g/kg體重，支援肌肉修復。

脂肪：適量攝取0.8–1.2g/kg，避免過多影響消化。

水分與電解質：每日至少飲水3–4公升；訓練或比賽中每小時補充含鈉飲料(鈉500–1,000mg)。

纖維與新食物：賽前與比賽當日應降低高纖食物(全穀雜糧、大量蔬果、豆類)，以免腸胃不適。

個人化：所有菜單必須在訓練期間實際測試過，賽前絕不嘗試新食物；需考量個人耐受性(如乳糖不耐)。

熱量平衡：訓練期間維持熱量持平或輕微盈餘，避免因減脂而影響運動表現。

HYROX備賽｜訓練日纖維不宜過多？HYROX訓練期間飲食策略 Kathy指出，在訓練期間的目標是維持足夠能量、支持高強度訓練後的恢復、補充每次訓練消耗的肝醣與受損肌肉。原則是每日碳水4–7g/kg(高訓練量日取較高值)，蛋白質充足。在訓練前1–2小時：進食易消化高碳水＋中蛋白食物。而在訓練後30–60分鐘內：補充碳水＋蛋白(比例3:1或4:1)。她提醒，訓練期間應均衡三餐，避免空腹訓練導致低血糖。每日攝取蔬果獲取微量營養，但訓練日不宜攝取過多纖維。而水分補充上，若尿液呈淡黃色、體重穩定即表示水分足夠。

一日餐單範例(混搭早午晚餐與小食，約4–6g/kg碳水) 早餐(高碳水＋中蛋白) 燕麥片80g ＋ 香蕉1–2條 ＋ 希臘乳酪200g ＋ 少許蜂蜜 → 約提供97–124g碳水 訓練前小食(30–60g碳水) 香蕉 ＋ 運動飲料，或全麥麵包2片＋果醬／花生醬 午餐(訓練後30–60分鐘黃金恢復窗，碳水＋蛋白) 白飯或糙米飯150g(煮熟)＋ 烤雞胸或瘦牛肉150g ＋ 蒸西蘭花 ＋ 小量橄欖油 ＋ 南瓜／番薯 晚餐(加入Omega-3助消炎、提升睡眠恢復) 意大利粉、薯仔、白飯或番薯300g ＋ 三文魚、豆腐或瘦肉150g ＋ 藜麥100g ＋ 小量堅果 ＋ 菠菜

消夜(慢速釋放蛋白，持續供應胺基酸，減少夜間肌肉流失) 希臘乳酪或茅屋芝士 ＋ 杏仁或黑朱古力

HYROX備賽｜體重微升是正常？HYROX賽前一周飲食策略 而在賽前一周，目標就是要最大化肝醣儲備，同時減少腸胃負擔。Kathy指出，原則是賽前4–3天：開始輕微增加碳水，每日6–8g/kg。而在賽前2–1天：進一步提高碳水至8–10g/kg，進行「碳水加載」，可提升耐力約20%。另外，亦要降低纖維與脂肪，減少生菜、高纖蔬菜(改為煮熟或小量)，避免脹氣或腸胃不適，而蛋白質維持足夠但勿過量。

賽前一星期就應該加強水分，每天要飲3.5–4公升水，同時補充電解質(鈉2,300–3,000mg/天)。此外，從賽前3–4天開始增加碳水，避免突然攝入過多導致脹氣。務必測試賽前餐，確保無不適。避開酒精、辛辣食物及過量咖啡因。目標狀態應該是賽前感覺「輕盈但能量飽滿」，體重可能因儲水而微幅上升(正常現象)。 賽前2–3天高碳水、低纖一日餐單範例 早餐：白粥(100g米)＋ 蜂蜜 ＋ 香蕉 ＋ 低脂牛奶 ＋ 小量水煮蛋

午餐：白飯200g ＋ 清蒸魚或瘦雞胸150g ＋ 煮熟紅蘿蔔 ＋ 小量薯泥

下午小食：白麵包三文治2片＋果醬 ＋ 香蕉 ＋ 運動飲料 晚餐：意大利麵(乾重150g)＋ 瘦火雞肉醬(小量)＋ 煮南瓜或薯泥 賽前1天消夜：湯米粉(低纖)＋ 番薯 ＋ 低脂乳酪

HYROX備賽｜賽前3小時 vs 1小時飲食大不同！HYROX比賽當日飲食策略 就算在比賽當日也不能鬆懈，Kathy表示，目標是賽前補足最後肝醣，賽中維持血糖與水分，避免腸胃困擾。原則是： 賽前 3 小時：進食高碳水、低脂低纖固體餐(約 1–2 g/kg 碳水)。

賽前 1 小時：少量易消化碳水(如香蕉、能量膠)搭配電解質。

賽中(賽事 >60 分鐘)：每 20–30 分鐘補充 15–30 g 碳水(能量膠、運動飲料、香蕉)，總量每小時 30–60 g；同時每小時攝取 500–800 ml 含鈉液體。 Kathy指，在比賽當日更加要只吃熟悉食物，並在賽前 2–3 小時完成固體餐，之後僅流質或半流質。隨時留意口渴程度與尿色。若訓練期間測試過，可攝取咖啡因(約 3 mg/kg)提神。應避免高纖蔬果、油炸物、乳製品(若有乳糖不耐)。 上午賽事餐單範例 賽前 3–4 小時早餐：燕麥 60 g ＋ 蜂蜜 ＋ 香蕉 ＋ 低脂乳酪

賽前 2 小時小食：飯糰或薯泥(約 100 g 碳水)＋ 少量蛋白(如蛋白清)＋ 運動飲料

賽前 60–90 分鐘：香蕉 ＋ 半條能量膠 ＋ 含鈉水 400 ml(快速吸收，補鉀防抽筋) 賽中補給(每站間)：運動飲料(含碳水＋電解質)＋ 能量膠 ＋ 小塊白麵包 衝刺前或中後段：若感覺能量不足，立即補充能量膠＋水(例如第五站划船機前後)

HYROX備賽｜加速賽後恢復 降受傷與過度疲勞風險 HYROX賽後恢復飲食策略 Kathy指出，完結賽事後也要把握黃金窗口快速補充肝醣、修復肌肉、減少發炎反應、補回水分與電解質。 賽後立即(30–60 分鐘內)：攝取碳水＋蛋白，比例 4:1 或 3:1，例如 1.2 g/kg 碳水搭配 0.3–0.4 g/kg 蛋白。

賽後 24–48 小時：維持高碳水(5–7 g/kg)與蛋白質(1.6–2.2 g/kg)，加入抗發炎食物(如漿果、Omega-3 脂肪酸)。 她表示，賽後應持續補水，當每流失1公斤體重，需補充1.5公升液體。另外，賽後應避免立即攝取高纖或油膩大餐，逐步回歸正常飲食。留意延遲性肌肉痠痛(DOMS)，必要時補充電解質，並搭配充足睡眠與輕度活動(如隔日散步)，促進恢復。 賽後當天餐單範例 賽後立即恢復餐(30 分鐘內)：蛋白粉 30 g ＋ 香蕉 ＋ 蜂蜜 ＋ 運動飲料(攪拌飲用)

賽後 1 小時正餐：白飯 200 g ＋ 烤雞肉 150 g ＋ 煮蔬菜 ＋ 蘋果

下午小食：希臘乳酪 ＋ 漿果 ＋ 燕麥棒 ＋ 少量堅果(抗氧化、助消炎) 晚餐：番薯 ＋ 三文魚(富含 Omega-3)＋ 藜麥 ＋ 綠葉蔬菜 賽後隔天早餐：全蛋煎蛋 ＋ 全麥多士 ＋ 牛油果 ＋ 新鮮水果(逐步恢復均衡營養，持續補充碳水) 遵循以上分階段飲食策略，不僅能提升 HYROX 訓練與比賽表現，還能加速賽後恢復，降低受傷與過度疲勞的風險。切記所有補給品與食物組合都需在平日練習中反覆測試，才能在比賽當天發揮最佳效果。