地中海貧血｜G.E.M.直播自爆患病 一文睇清地中海貧血成因、種類 輕微同重型有咩分別？

如屬重型地中海貧血，則由常染色體隱性方式遺傳，即患者需從父母雙方各繼承一個缺陷基因才會發病。而輕型地中海貧血是指患者的身體攜有地貧的基因，一般只會有輕微症狀或完全冇症狀。

地中海貧血是一種遺傳性疾病，主要由血紅蛋白合成異常所引起。

地中海貧血｜地中海貧血的種類

地中海貧血主要分為甲型及乙型，甲型地中海貧血是由α-珠蛋白基因發生突變所致，而疾病嚴重程度取決於受影響的基因數量；乙型地中海貧血是由於β-珠蛋白基因發生突變所致，而疾病嚴重程度取決於β-珠蛋白鏈缺失程度，從輕微缺乏到完全缺失不等。

輕微地中海貧血

輕微地中海貧血即指患者身體攜有地貧的基因，大部分屬於無症狀或只有輕微貧血，不需要接受任何治療。一般會經過驗血才可知道自己是否帶有此基因，因此大部分地中海貧血基因攜帶者並不知道，估計本港有逾87萬名地中海貧血基因攜帶者。