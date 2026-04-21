心臟復康 助防心肌梗塞

冠心病是本港最常見的心臟疾病，雖然可以透過「冠狀動脈介入治療」(通波仔)處理，但術後並非一勞永逸。為預防再次發病入院和減低死亡風險，康復者可透過醫生轉介，參加那打素外展復康事工及與雅麗氏何妙齡那打素醫院醫護團隊合辦的「由心出發」心臟復康班，學懂如何保護心臟。 那打素外展復康事工、註冊護士周育嬋表示，冠心病患者如病情令心臟功能下降，而心臟肌肉沒有壞死的話，通波仔之後心臟功能會得到提升，「但如果做完手術以為『好返晒』，沒有用藥、不去控制高危因素如三高、吸煙和肥胖，且沒有做運動的話，心血管無論有否植入支架的位置，都可以再次收窄。」

提升心肺功能 美國運動醫學會建議，每星期應做150分鐘中等強度帶氧運動，以及適當的肌力訓練，冠心病康復者也不例外，但不少人不知道該如何開始，以致運動的選擇和做到甚麼程度，心臟復康班就有物理治療師為康復者制訂個人化運動計劃，循序漸進地提升心肺功能。那打素外展復康事工、物理治療師陳晉泓解釋，「在正式開始運動前，會安排康復者做運動踏板測試，評估運動時最高心跳，並檢查有否異常心跳情況出現；對於行動不便、未能上跑步機的康復者，則會按其每分鐘靜止心跳，加20至30次作為初始運動心跳目標。」

確保運動安全 康復者最擔心的是，不知道可否做運動，又怕做運動支架會脫落，醫護人員便會向他們解釋，支架會與血管壁貼合，不會脫落；而運動程度不會太辛苦，「惟仍要留意運動時心口會否感不適，以及標冷汗、胸口翳悶等心臟病發徵兆。而運動前後都會替他們量血壓，途中亦以心電圖監察，確保安全。」陳晉泓說。「尤其高血壓患者，務必進食和用藥後才做運動，空腹晨運或使血壓飆升；糖尿病患者也要量過血糖，合適才開始運動。」 至於仍在上班的康復者，復康班則會了解其日程，有甚麼時間和地點可以方便他們做運動，包括康文署和公園內的康體設施；又或上下班的時候早一兩個站下車多走幾步，及把握一些上樓梯的機會做簡單運動，於辦公室也可拉拉筋。

減低再入院風險 曾有一名心臟病康復者，因為怕支架會移位及有腰痛問題不敢做運動，甚至睡覺也不敢側睡怕壓到支架。而參加課程後，認識到心臟病和通波仔的知識，加上物理治療師陪同，令他有信心慢慢嘗試運動、伸展等，後來他有感腰痛得到紓緩，體能也有進步。 除運動外，心臟復康班還有藥劑師提供藥物諮詢，以及由物理治療師、職業治療師及護士主講的健康教育講座，內容涵蓋心臟病病理、高危因素、預防再次心臟病發等資訊。周育嬋補充，「很多臨床研究都發現，參加心臟復康計劃可以分別減少再入院及心血管病死亡風險達23%及26%；一年內再入院和死亡風險也可降低30%。」