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健康
出版：2026-Apr-21 11:30
更新：2026-Apr-21 11:30

頭油｜個頭又油又臭好難頂 提防4個壞習慣 避免頭皮油脂狂增

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頭油｜個頭又油又臭好難頂 提防4個壞習慣 避免頭皮油脂狂增

頭油｜個頭又油又臭好難頂 提防4個壞習慣 避免頭皮油脂狂增

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天氣愈來愈熱，除了面部出油，頭皮的油脂分泌也會增加，有時可能會帶來不少困擾，因為頭油太多不但令頭髮看起來立黐黐，更可能令頭部散發出令人尷尬的油味。頭油問題的成因多多，從皮脂腺過盛、荷爾蒙失調到飲食習慣都可能是元兇。有4生活習慣會加重頭髮出油，必須盡快改善才能解決頭油問題。

頭油｜ 小心愈洗愈油

頭皮的出油量由皮脂腺決定，但別以為頻繁清潔就能消除油膩問題，過度清洗反而會令頭皮出油更多，結果造成「愈洗愈油」的惡性循環。此外，無論男女，若體內雄性激素偏高，頭皮出油量也會增多，而女性在經期前後、壓力大、睡眠不足時，頭髮也特別容易出油。

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頭油｜4個生活習慣

其實，飲食習慣亦是影響頭皮出油的重要因素，高糖、高油、高升糖飲食可刺激胰島素大量分泌，間接促進皮脂腺運作，導致頭皮出油更嚴重。不想被頭油困擾，大家可以從生活習慣著手，避免以下一些壞習慣，可以幫助控制頭皮出油：

  • 洗頭時水溫過高：水溫過高可刺激皮脂腺分泌更多油脂，建議改用接近體溫的微溫水洗頭。

  • 沒有吹頭髮習慣：頭皮沒吹乾就出門或睡覺，潮濕悶熱的環境令皮脂腺更加活躍。

  • 高壓及睡眠不足：捱夜和高壓狀態會讓皮質醇飆升，增加頭油分泌。

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  • 常常手模頭髮：手上的油脂和細菌可以令頭皮環境雪上加霜。

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