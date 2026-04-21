輾轉反側？美國專家：穿1物可能瞓得更好 研究顯示較快入眠

天氣逐漸炎熱，有人可能已開始在睡前開冷氣，以避免夜間輾轉反側，美國專家建議，不妨試著穿襪子睡覺，此舉或許能促進末梢血管擴張，讓身體發散多餘的熱能，幫助降低核心溫度(體溫)，而當核心溫度減少後，就更有利於入眠。

上床睡覺前先穿襪子 穿著入睡即可 有線電視新聞網(CNN)報道，美國克里夫蘭診所(Cleveland Clinic)睡眠障礙中心主任蜜雪兒德雷魯普(Michelle Drerup)指出，在上床睡前先穿上襪子，讓雙腳逐漸暖和起來，若情況允許，可直接穿著襪子入睡，但如果睡到一半覺得雙腳發熱，並已干擾睡眠，則應將襪子脫掉。她強調，此方法的原則很簡單，舒服最重要。 晚上一到 身體本來就會「降溫準備睡」 德雷魯普主任說，一般成人白天核心溫度多落在華氏97到99度(約攝氏36.1至37.2度)之間，平均約98.6度(約攝氏37度)，10歲及以下兒童的體溫則可能略低一些，而當夜晚降臨時，核心溫度通常會下降約華氏1至2度(約攝氏0.6至1.1度)，使身體進到較易入睡的狀態。

腳暖不是在加熱 反而是幫身體散熱 接近入睡時，身體會擴張手腳等末梢血管，促進皮膚的散熱功能，德雷魯普主任說，當雙腳在襪子的保暖下更易暖和起來，也較有助於末梢血管擴張，促進多餘的熱能從皮膚發散出去，核心溫度因此更快下降，入睡速度也可能變快。

研究：穿襪入睡快近 8 分鐘 夜醒次數更少 一項由韓國首爾大學主導，於2018年刊登在《生理人類學期刊》(Journal of Physiological Anthropology)的小型研究，也揭露穿襪子睡覺的好處。研究團隊讓數名小於25歲的健康年輕男性，在華氏23度、濕度50%的環境下穿襪子睡覺7小時，發現他們比沒穿襪子睡覺的男性還快約7.5分鐘入睡，睡眠時間也增加約32分鐘，夜間醒來的次數也減少約7.5次。不過這類研究規模不大，成果不一定適用每個人。 房間別太熱 但溫度多少沒有標準答案 除了穿襪子睡覺，有睡眠專家建議，臥室溫度可維持在偏涼的華氏65度(約攝氏18.3度)，有助於維持夜間較低的核心體溫，但具體情況得依個人習慣而定。德雷魯普主任則說，洗溫水澡也可能幫助睡眠品質，此舉的目的是讓身體在睡前稍微暖和，核心溫度的降幅會較明顯，也可能增加入睡的機會。

身體最知道你熱或冷 專家：不舒服就調整 不過美國猶他大學(University of Utah)家庭和預防醫學教授珍妮穆德特(Jennifer Mundt)提醒，穿襪子睡覺與否，或房間溫度應維持多低，沒有放諸四海皆準的答案。若穿襪子睡覺卻覺得雙腳發熱，就應將襪子脫掉；相對地，如果發現臥室溫度太冷或太熱，就應調整至舒適範圍內，才能保持休息品質。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】