鼻竇炎成因、症狀與治療！鼻竇炎會傳染嗎？一文看清鼻竇炎藥及預防方法

感冒過後，鼻塞遲遲未癒，甚至持續流出黃綠色的濃稠鼻涕，伴隨額頭或面頰隱隱作痛？這些都是典型的鼻竇炎症狀。若延誤處理，急性發炎隨時演變成手尾長的慢性鼻竇炎，嚴重影響睡眠質素與日常工作表現。

什麼是鼻竇炎？

鼻竇是位於頭骨內的空腔，分佈在額頭、面頰、雙眼之間及鼻腔後方（分為額竇、上頜竇、篩竇及蝶竇），其表面覆蓋著黏膜，負責分泌黏液以濕潤吸入的空氣並過濾細菌與灰塵。正常情況下，這些黏液會順利排入鼻腔。

然而，當鼻竇黏膜因感染、過敏或其他原因發炎腫脹時，鼻竇的開口便會受阻。黏液無法排出，積聚在鼻竇內，便會成為細菌或病毒滋生的溫床，引發鼻竇炎（Sinusitis）。香港人口密集，空氣污染問題偶有發生，加上室內長期開放冷氣導致空氣乾燥，且本地患有過敏性鼻炎（鼻敏感）的人口比例極高，這些因素都令香港市民更容易患上鼻竇炎。