鼻竇炎成因、症狀與治療！鼻竇炎會傳染嗎？一文看清鼻竇炎藥及預防方法

感冒過後，鼻塞遲遲未癒，甚至持續流出黃綠色的濃稠鼻涕，伴隨額頭或面頰隱隱作痛？這些都是典型的鼻竇炎症狀。若延誤處理，急性發炎隨時演變成手尾長的慢性鼻竇炎，嚴重影響睡眠質素與日常工作表現。
什麼是鼻竇炎？
鼻竇是位於頭骨內的空腔，分佈在額頭、面頰、雙眼之間及鼻腔後方（分為額竇、上頜竇、篩竇及蝶竇），其表面覆蓋著黏膜，負責分泌黏液以濕潤吸入的空氣並過濾細菌與灰塵。正常情況下，這些黏液會順利排入鼻腔。
然而，當鼻竇黏膜因感染、過敏或其他原因發炎腫脹時，鼻竇的開口便會受阻。黏液無法排出，積聚在鼻竇內，便會成為細菌或病毒滋生的溫床，引發鼻竇炎（Sinusitis）。香港人口密集，空氣污染問題偶有發生，加上室內長期開放冷氣導致空氣乾燥，且本地患有過敏性鼻炎（鼻敏感）的人口比例極高，這些因素都令香港市民更容易患上鼻竇炎。
鼻竇炎成因：不止是感冒未清
要有效預防及治療，必須先了解鼻竇炎成因。臨床上，鼻竇炎可由多種因素引起：
病毒感染（最常見）： 大多數急性鼻竇炎都是由普通的上呼吸道病毒感染（即傷風感冒）引起。病毒會令鼻腔黏膜發炎腫脹，阻塞鼻竇出口。
細菌感染： 當感冒症狀持續超過一星期未見好轉，甚至惡化，積聚在鼻竇內的黏液便可能引發繼發性的細菌感染。
過敏反應： 香港常見的致敏原如塵蟎、動物皮屑、霉菌等，會引發過敏性鼻炎。長期過敏會導致鼻黏膜持續腫脹，大大增加患上鼻竇炎的風險。
鼻腔結構異常： 鼻中隔偏曲（鼻腔中間的軟骨彎曲）、鼻瘜肉（鼻腔內長出的良性腫塊）或鼻甲骨肥大，都會在物理上阻塞鼻竇開口。
牙齒感染： 上排牙齒的牙根與上頜竇非常接近。如果上排牙齒出現嚴重蛀牙或牙根發炎，細菌有機會向上蔓延，引發「牙源性鼻竇炎」。
辨識鼻竇炎症狀：與普通感冒有何分別？
一般而言，感冒症狀大約在7至10天內會逐漸消退；若症狀持續或加劇，便要警惕是否已發展成鼻竇炎。鼻竇炎症狀主要包括：
鼻塞： 嚴重的鼻塞，可能影響單側或雙側鼻腔，導致必須張口呼吸。
膿性鼻涕： 流出濃稠、呈黃色或綠色的鼻涕，有時鼻涕會倒流至喉嚨（鼻涕倒流），引起長期咳嗽，尤其在夜間或平躺時更為明顯。
面部脹痛或壓迫感： 在額頭、眼眶周圍、面頰或上排牙齒感到脹痛。當頭部向前傾或低頭時，痛楚往往會加劇。
嗅覺及味覺遲鈍： 鼻腔腫脹及黏液阻塞會影響嗅覺神經，令患者「食不知味」。
其他全身症狀： 發燒、疲倦、口臭、耳部有脹滿感等。
醫學上會根據症狀持續的時間，將鼻竇炎分為急性（持續少於4星期）、亞急性（4至12星期）及慢性（持續超過12星期）。慢性鼻竇炎患者的症狀雖然未必如急性般猛烈，但長期的鼻塞和疲勞會極大程度影響生活質素。
鼻竇炎會傳染嗎？
關於鼻竇炎傳染的問題，我們需要釐清發病機制：
鼻竇炎本身「不一定」傳染： 如果鼻竇炎是由細菌感染、過敏、鼻瘜肉或鼻腔結構問題引起，這些情況是絕對不會傳染給他人的。
引發鼻竇炎的「病毒」會傳染： 如果急性鼻竇炎是由初期的傷風感冒病毒（如鼻病毒、冠狀病毒）引起，患者在打噴嚏或咳嗽時播出的病毒飛沫，是可以傳染給別人的。不過，被傳染的人多數只會出現普通感冒症狀，最終是否會發展成鼻竇炎，則取決於該人的個人體質及免疫力。
總括而言，與鼻竇炎患者接觸時，保持基本的個人衛生（如勤洗手、在人多擠迫的地方佩戴口罩）即可，無需過度恐慌。
鼻竇炎治療方案：何時需要用藥或做手術？
針對不同類型和嚴重程度的鼻竇炎，醫生會採取不同的鼻竇炎治療策略。治療的最終目的是消炎、清除感染、恢復鼻竇引流暢通。
常見鼻竇炎藥物解析
在藥物治療方面，醫生會根據患者的情況處方不同類型的鼻竇炎藥：
生理鹽水洗鼻（Nasal Irrigation）： 這並非傳統意義上的藥物，但卻是極為有效且安全的治療及舒緩方法。使用專用的洗鼻壺和生理鹽水沖洗鼻腔，能有效沖走致敏原、分泌物及細菌，減輕黏膜腫脹。
局部類固醇鼻噴劑： 這是治療慢性鼻竇炎及過敏性鼻竇炎的一線藥物。它能直接在鼻腔內發揮強效的消炎作用，且相比口服類固醇，全身性副作用極低，適合醫生指導下長期使用。
抗結胺藥（Antihistamines）： 若鼻竇炎由過敏引起，抗組織胺藥能幫助減輕打噴嚏、流鼻水等過敏症狀。
解充血劑 / 通鼻塞噴劑（Decongestants）： 這類藥物能迅速收縮鼻腔血管，達致即時通鼻塞的效果。但必須注意： 市售的通鼻塞噴劑一般不建議連續使用超過3至5天，否則容易引起「藥物性鼻炎」（Rebound congestion），令鼻塞問題陷入惡性循環，越噴越塞。
抗生素（Antibiotics）： 並非所有鼻竇炎都需要抗生素。 大部分由病毒引起的急性鼻竇炎，抗生素是無效的。只有當醫生臨床診斷（例如症狀持續超過10天無好轉、發高燒、帶有嚴重化膿性鼻涕）認為是細菌感染時，才會處方抗生素。患者必須嚴格遵從醫囑完成整個抗生素療程，切忌因症狀好轉而自行停藥，以免產生抗藥性細菌。
外科手術治療
如果患者經過數週甚至數月的藥物治療後，慢性鼻竇炎症狀依然沒有改善，或者經影像學檢查（如電腦掃描 CT Scan）發現有嚴重的鼻瘜肉、鼻中隔嚴重偏曲阻塞鼻竇引流，耳鼻喉科醫生便可能會建議進行手術。
現時最主流的手術是功能性內視鏡鼻竇手術（FESS, Functional Endoscopic Sinus Surgery）。這是一種微創手術，醫生會將內視鏡從鼻孔伸入，利用特製儀器切除阻塞鼻竇的病變組織（如瘜肉）或擴大鼻竇開口。手術不會在面部留下疤痕，恢復期亦相對較短。
日常護鼻實用貼士
預防鼻竇炎，尤其在香港這種容易誘發鼻敏感的環境，日常保養至關重要：
妥善管理鼻敏感： 對塵蟎或花粉敏感的人士，應保持家居清潔，使用防蟎床具，並在空氣質素差的日子關閉窗戶，使用空氣清新機。
保持室內濕度： 長期處於冷氣環境會令鼻黏膜乾燥，削弱其防禦功能。可在辦公室或睡房放置加濕器，保持適當濕度。
多飲水： 充足的水分有助稀釋鼻腔及鼻竇內的黏液，使其更容易排出。
養成洗鼻習慣： 容易患有上呼吸道感染或鼻敏感的人士，可諮詢醫生意見，養成定期使用生理鹽水洗鼻的習慣，保持鼻腔清潔。
避免接觸刺激物： 戒煙及避免吸入二手煙，減少香水或刺激性化學氣味的吸入。
鼻竇炎雖然是常見的都市病，但其帶來的頭痛、鼻塞及濃痰等症狀絕不能掉以輕心。了解鼻竇炎成因與正確的鼻竇炎症狀，有助我們及早區分它與普通感冒的差異。在鼻竇炎治療方面，切勿盲目依賴坊間的成藥或自行購買抗生素，錯誤的鼻竇炎藥物使用不僅延誤病情，更可能引發副作用。若出現疑似鼻竇炎症狀並持續一週以上，請務必尋求家庭醫生或耳鼻喉科專科醫生的專業診斷，制定個人化的治療方案。
鼻竇炎常見問題
1. 如何分辨自己是患上重感冒還是急性鼻竇炎？
感冒通常伴隨喉嚨痛、打噴嚏及清水樣鼻涕，症狀約在7至10天內好轉；而急性鼻竇炎的特徵是流出黃綠色的濃稠鼻涕、明顯的面部脹痛（尤其是低頭時），且症狀往往持續超過10天未見好轉，甚至有「雙重病程」（即感冒看似好轉幾天後，突然又發高燒及鼻塞加劇）的現象。
2. 治療鼻竇炎一定要服用抗生素嗎？
不一定。大部分早期的急性鼻竇炎是由病毒感染引起，使用抗生素並無療效，醫生通常會處方舒緩症狀的藥物（如洗鼻鹽水、消炎止痛藥）。只有當醫生判斷為細菌性感染時，才會處方抗生素。患者應避免自行到藥房購買抗生素服用。
3. 市面上的通鼻塞噴劑很有效，可以長期使用來舒緩鼻竇炎引起的鼻塞嗎？
絕對不建議。市面無需處方的「快速通鼻塞噴劑」（含有血管收縮劑成分）雖然能立刻舒緩鼻塞，但連續使用超過3至5天會引致「藥物性鼻炎」，令鼻黏膜出現反彈性腫脹，造成更嚴重的永久性鼻塞。如需長期控制發炎及鼻塞，醫生一般會處方相對安全的「局部類固醇鼻噴劑」。
撰文：CKSEO