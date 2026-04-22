減肥「將自己當狗養」？營養師3點拆解點解可行 揭人寵飲食差異

近期一則「把自己當狗養就能減肥」的Threads貼文爆紅，主打太甜太鹹不吃、含糖飲料不喝、以雞胸肉或雞蛋為主食，每天再搭配固定運動與規律作息，吸引超過10萬人按讚、留言破千則，網友笑稱「看我家狗吃水煮餐，我要能這樣吃一定瘦」、「已開始實行，感覺還不錯」。跟著寵物吃真的有助減重？李婉萍營養師指出，寵物固定時間進食、多吃原型食物的飲食模式，確實值得減重和三高族群參考，也帶大家了解人和狗狗對營養素需求的差異，以及人跟著寵物吃的注意事項。

「像寵物一樣吃」 抓住 3 個減重重點 「把自己當狗養」與減重的核心原則可說是不謀而合，李婉萍營養師也透過以下3點為大家一一分析： 1. 固定時間吃飯，避免不慎暴飲暴食： 例如學狗狗每天定時定量吃飯，有助於建立規律的飲食習慣。不少減重族群採「小量多餐」模式，但又無法掌握究竟吃多少才算「小量」，也可能因為上一餐未吃飽、沒多久就感到飢餓，而忍不住在下一餐暴飲暴食，每一餐的攝取熱量落差大。因此李婉萍營養師分享，自己在營養諮詢時，也會建議減重族群維持一日三餐，相對更有益於熱量控制與腸胃健康。

2. 避開高糖高油，減少額外熱量： 李婉萍營養師指出，在過去糖分是重要的熱量來源，但現代人的生活中熱量隨手可得，吃甜食、喝含糖飲料更多是滿足情緒所需。無論人或狗，攝取過多高油、高糖食物，同樣可能增加心血管疾病等慢性疾病風險，確實都應避免。 3. 回歸原型食物，減少加工食品： 家有毛孩的人都知道，狗狗不能吃人類加工食品，但其實人類也不需要過度依賴加工品，回歸單純、以原型食物為主的飲食模式，尤其適合減重或三高族群。

了解雙方飲食差異！人類無法合成多種維生素 蔬果還是要多吃 那麼人和寵物對營養素的需求有何差異？李婉萍營養師說明，人類與動物都需要蛋白質來維持身體機能。對狗狗而言，蛋白質更是不可或缺的營養素，包含豆類、肉類、牛奶、雞蛋與魚類等，可提供牠們無法自行合成的必需胺基酸。 美國國家科學研究委員會(NRC)營養標準規範指出，狗狗每公斤體重大約需要1.6克蛋白質，而一般成人則約為1至1.2克。相較之下，狗狗對碳水化合物的需求較低，卻是人類的主要熱量來源，尤其影響大腦運作與專注力。此外在維生素中，貓狗皆可自行合成維生素K與維生素C，因此飲食中蔬果的比例相對低，反觀人類就不能自行合成，還是得乖乖從飲食中攝取。

人的飲食也可以和狗狗一樣不調味？營養師： 2 類人要注意 狗狗的食物幾乎不調味，人類是否也適合？對此，李婉萍營養師表示，只要口味上能接受，原味飲食當然可行。至於容易流汗的族群，如有運動習慣或勞力工作者等，則相對不適合吃得太清淡，建議還是要在食物中適量添加鹽分，以避免電解質失衡，導致虛弱無力；低血壓患者若攝取過少鹽分，也可能引發頭暈、甚至昏倒，需特別留意。 營養師推彈性對策！一周 5 天跟著寵物吃 保留 2 天享受美食