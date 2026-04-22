早上4個「好習慣」或令藥效打折扣 專家：咖啡、保健品要分開攝取

不少人早上起床就喝咖啡，接著又吃保健品，並進行一場頗具強度的晨練，但藥劑師艾曼紐拉奧格邦納(Emmanuella Ogbonna)表示，若為固定早上用藥者，這些看似健康的習慣，可能影響藥物吸收或作用，讓藥效變得較不穩定。對此，她也整理4個常見情境，提醒長期用藥的人士，最好先向醫師或藥劑師確認服用方式與時間間隔。
咖啡先等等 建議與用藥至少間隔1到2小時
美國雜誌《健康》(Health)報導，奧格邦納藥劑師指出，咖啡因可能干擾身體對部分藥物的吸收與代謝，研究指出，影響範圍包括部分慢性疾病用藥(例如糖尿病等)，因此她建議，如果須一早服藥，建議與咖啡或其他含咖啡因飲品(例如茶類)至少間隔1到2小時，若不確定自己的藥是否會受影響，應先向醫療人員確認。
保健品別同時服用 有些成分可能干擾藥效
不只如此，奧格邦納藥劑師提醒，部分保健食品(例如膳食補充劑)可能干擾藥物吸收和代謝，進而影響藥效，此一觀點也被美國食品藥物管理局(FDA)提及。另有研究指出，中藥材北美黃連(goldenseal)萃取物也可能影響特定糖尿病藥物的吸收量，其他常見的鐵和鈣等營養補充劑，也易與某些藥物(例如抗生素)結合，進而出現療效降低的可能。她建議，若有固定用藥又常吃保健食品，最好先把正在吃的品項列給醫師或藥劑師評估，確認是否需要錯開時間或避免併用。
早餐吃甚麼也有分別 牛奶、果汁、高脂餐都有影響
奧格邦納藥劑師指出，常見早餐內容也可能干擾部分口服藥物的效果，研究也曾提及，牛奶中的鈣可能影響某些藥物(例如甲狀腺素)吸收效率，而高脂肪含量的早餐也可能降低部分藥物的療效。不過她也提醒，有些藥本來就建議隨餐服用，因此仍應以藥袋標註的事項、藥品仿單的內容或醫囑為準，有疑問就先問醫師或藥劑師。
晨間激烈運動不一定加分 可能影響藥物吸收速度
奧格邦納藥劑師提到，運動有助於健康，但研究直指，過於激烈的運動可能讓身體器官的血流分配改變，影響藥物吸收速度，可能導致藥效表現不如預期，若正在服用心臟病或控制血壓相關藥物，建議先與醫療人員討論較適合的運動強度與安排，相較之下，中等強度運動(例如快走)可能較不會影響用藥效果。
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