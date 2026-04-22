早上4個「好習慣」或令藥效打折扣 專家：咖啡、保健品要分開攝取

不少人早上起床就喝咖啡，接著又吃保健品，並進行一場頗具強度的晨練，但藥劑師艾曼紐拉奧格邦納(Emmanuella Ogbonna)表示，若為固定早上用藥者，這些看似健康的習慣，可能影響藥物吸收或作用，讓藥效變得較不穩定。對此，她也整理4個常見情境，提醒長期用藥的人士，最好先向醫師或藥劑師確認服用方式與時間間隔。