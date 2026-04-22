打噴嚏｜忍住噴嚏原來好大件事！隨時忍到內傷 醫生教正確打噴嚏方法

相信鼻敏感人士一定身同感受，明明沒有感冒，不會傳染人，但打噴嚏時又會感到非常尷尬，又怕口水鼻涕周圍飛，唯有合上嘴巴或捏住鼻子，不過有醫生提醒，如果長期忍住噴嚏可能會危害健康，造成氣管撕裂、耳膜破裂等症狀，甚至令細菌膿液進入眼眶，因此如果你平時也是忍住噴嚏的人，就要特別小心了！

打噴嚏｜忍住噴嚏可能有甚麼後果？ 台灣有醫生曾經分享，一名30歲男子因打噴嚏時捏住鼻子，令細菌膿液衝進眼眶，右眼在求醫時更變得又紅又腫，幸好及時治療才避過失明危機。其實打噴嚏時，空氣會以時速241公里的速度向外噴，因此如果未有將噴嚏打出來，就可能導致體內嚴重受傷，包括 耳膜破裂 ：噴嚏氣流由耳咽管直通耳膜

中耳炎 ：噴嚏中的細菌入侵耳道

喉嚨破損 ：導致喉嚨破裂、吞嚥困難，甚至影響發聲

微絲血管：噴嚏衝力令眼球、鼻及腦部的微絲血管損傷、破裂

打噴嚏｜如何打噴嚏又不會影響人？ 打噴嚏時應用手或紙巾揞住口鼻，令體內的氣流可順利排出，如正在佩戴口罩，則可用手將口罩邊緣的空隙按住，減低病毒傳播的風險。 打噴嚏｜如何減少噴嚏？ 輕按印堂穴或人中：當鼻腔受刺激時，會透過三叉神經、反射神經輸送訊號，輕按印堂穴或人中可幫助幫三叉神經分散注意力，降低打噴嚏衝動，避免在重要場合中突然打噴嚏。 擤鼻涕：擤鼻涕可減低鼻腔的刺激，減低打噴嚏的機會 用舌頭搔上顎、抵住門牙：持續上述行為5至10秒鐘能抑制打噴嚏的衝動。