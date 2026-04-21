HPV病毒丨成因、症狀及男女風險 HPV疫苗預防方法 提起性傳染病，許多人第一時間會感到恐懼或羞於啟齒。然而，人類乳頭瘤病毒（HPV病毒）實際上是全球最普遍的性傳播病毒，普遍程度高到幾乎所有曾有性經驗的男女，一生中都有機會感染至少一次。 面對HPV，我們不需要過度恐慌，但絕不能掉以輕心。因為持續感染特定的HPV病毒株，不僅會引發俗稱「椰菜花」的性病疣，更是導致多種嚴重癌症（如子宮頸癌、肛門癌及口咽癌）的元兇。 甚麼是人類乳頭瘤病毒（HPV病毒）？

HPV病毒並不是單一的病毒，而是一個擁有超過200種基因分型的龐大病毒家族。當中約有40種會感染人類的生殖器官，根據其引發嚴重疾病的風險，醫學界通常將其分為兩大類： 低風險型 HPV： 主要引發生殖器疣（俗稱椰菜花），這類病毒雖然傳染性極高且容易復發，但一般不會導致癌症。 高風險型 HPV： 例如HPV 16和18型，這類病毒潛伏期長，若人體免疫系統無法自行清除，持續的感染會導致細胞發生異常變異，最終演變成癌症。 HPV病毒的傳播途徑 許多人誤以為只有進行插入式的性行為（陰道交或肛交）才會感染HPV病毒，這是一個致命的誤解。HPV病毒主要是透過生殖器官的皮膚或黏膜親密接觸來傳播，這意味著：

皮膚接觸即有風險： 即使沒有體液交換，單純的生殖器皮膚摩擦已有機會傳染。

多種性行為模式皆可傳播： 包括陰道交、肛交，甚至口交都有可能傳播病毒。

共用物品的潛在風險： 雖然較罕見，但未經徹底消毒的性玩具亦可能成為傳播媒介。 雖然正確使用安全套能大幅降低感染其他性病的機率，但由於安全套無法覆蓋生殖器周圍的所有皮膚，因此不能100%預防HPV病毒的傳播。 感染HPV病毒有病徵嗎？男女症狀大不同 HPV病毒被稱為「隱形殺手」並非毫無道理。絕大多數人在感染初期完全沒有任何病徵。事實上，高達九成的HPV感染會在兩年內被我們自身的免疫系統自然清除，感染者甚至從未察覺自己曾經「中招」。

然而，當免疫力較弱或感染了頑固的高風險型號時，病毒便會潛伏並引發後續的健康問題。 女性感染HPV的潛在風險 對女性而言，持續感染高風險型HPV是導致子宮頸癌的絕對主因。當子宮頸細胞長期受到病毒侵襲，便會發展成子宮頸上皮內贅瘤（CIN），即癌前病變。若不及時發現與治療，便會惡化為子宮頸癌。此外，HPV病毒亦會增加女性患上陰道癌及外陰癌的風險。 HPV男性感染者不容忽視的健康危機 傳統觀念往往將HPV與「婦科病」畫上等號，導致許多男士忽視了自身的風險。事實上，HPV男性的感染率同樣極高，且帶來的健康危機不亞於女性：

生殖器癌症： 感染HPV可引致男性的陰莖癌及肛門癌。

口咽癌病例激增： 近年醫學數據顯示，由HPV病毒引起的頭頸癌（特別是口咽癌）個案在男性群體中有顯著上升趨勢，這與口交行為的普及有密切關係。

成為無症狀傳播者： 由於男性感染後較難透過常規檢查及早發現，很容易在不知情下將病毒傳染給伴侶。 感染HPV病毒如何診斷？了解HPV病毒的治療方法 目前醫學界沒有任何藥物或方法可以徹底「根治」或殺死體內的HPV病毒。治療的核心在於依靠自身的免疫系統去清除病毒，並針對由病毒引發的併發症進行醫治。

常規檢測： 女性應定期進行子宮頸抹片檢查（Pap Smear）及HPV DNA檢測，這能有效偵測出癌前病變或體內是否帶有高危型病毒。

病變治療： 如果確診長出「椰菜花」，醫生可透過外用藥膏、冷凍治療或電灼手術來移除疣體。若發現子宮頸細胞出現癌前病變，則需進行顯微手術切除異常組織，防止其惡化成癌。 為何接種HPV疫苗是最佳防線？ 既然病毒無法根治，「預防勝於治療」便成為對抗HPV病毒的唯一真理。接種HPV疫苗是目前醫學界公認最有效預防HPV感染及相關癌症的手段。

目前香港市面上最普及的是「九價HPV疫苗」（Gardasil 9），它能有效預防九種最常見的高危及低危型HPV病毒，防護網覆蓋近90%的子宮頸癌及90%的生殖器疣。 男士也需要接種HPV疫苗嗎？ 絕對需要。正如上文所述，HPV男性感染者同樣面臨肛門癌、口咽癌及生殖器疣的威脅。男士接種HPV疫苗，不僅是為了保護自己免受癌症與性病困擾，更是負責任的表現，能從源頭阻斷病毒傳播，為伴侶提供更堅實的健康保障。 有性經驗或已過26歲，打針還有用嗎？ 雖然HPV疫苗在未有性經驗前（如9至14歲兒童）接種的效果最佳，但這並不代表成年人或已有性經驗者接種就沒有價值。