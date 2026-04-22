經常遲到？時盲症難感知時間

經常上學、上班或約會遲到，工作趕不及「死線」，往往會被貼上「缺乏時間觀念」、「不尊重他人」的標籤。然而，以上問題有可能源於腦部執行功能的缺損，從而出現被稱為「時盲症」的情況。患者難以感知時間流逝，這項腦部執行功能的缺損，大為影響日常安排與人際關係。 香港專科精神科專科醫生潘錦珊指出，時盲症(Time Blindness)並非精神疾病名稱，但與不同精神科疾病的執行能力缺損問題相關。「患者大腦負責時間管理的『內在時鐘』處於關掉的狀態，造成持續性的時間感知與控制障礙，從而難以準確感知時間流逝、追蹤多步驟計劃中的時間節奏，以及估算任務所需時間。」患者常見表現包括慣性遲到、難以在限期前完成任務、過度專注在感興趣的事情、難以規劃多步驟任務和目標，也容易忘記任務的中間步驟或剛剛決定要做的事情，導致任務中斷或無法連貫。

前額葉功能受損 時盲症核心成因與大腦特定區域的功能差異有關，尤其是負責執行功能的前額葉。潘錦珊表示，主要的原因包括一些先天精神科疾病，如專注力不足過度活躍症(ADHD)及自閉症譜系障礙(ASD)；創傷性腦損傷造成時間管理能力受損；曾中風、患有腦腫瘤、柏金遜症或多發性硬化症等神經系統疾病；情緒病如焦慮症和抑鬱症；又或受酒精和某些藥物影響等。

自我價值降低 在日常生活中，時盲症患者可能會因對時間感知模糊，而出現一系列困擾。潘錦珊舉例，「求學時期因難以規劃溫習和玩樂時間，從而影響學業；職場人士因反覆遲到或難以準時完成工作，或被質疑不負責任或能力不足。此外，忘記約會或遲到，會直接影響與朋友及伴侶的關係與信任。患者的自我價值也會受損，出現內疚、羞愧和無力感，並對需要組織、規劃時間的任務或場合感到強烈焦慮。」若錯過一些申請或工作期限，甚至可造成經濟或其他方面的損失。

在臨床會談過程中，醫生需要了解患者徵狀的性質和嚴重程度、背後的想法和困擾，以及有否出現其他執行能力障礙的病徵，並診斷背後有沒有先天性腦神經發展障礙、情緒問題或其他認知能力缺損。治療則針對時盲症背後的精神情緒問題、時間管理訓練、環境調整和獎賞機制的調節。行為治療有助訓練患者內在時間感知的不足。 ‧使用工具視覺化時間：用手機或預設響鬧作提醒，對於非常重要的任務更可以設置多層級提醒，例如提前1小時及30分鐘響鬧。

‧重構任務與時間：善用工作表和日程表去規劃和記錄處理各種事情實際花費的時間；估算任務時間和規劃行程時，可以預留緩衝時間，以應對估算誤差和意外干擾。 ‧調整環境與習慣：嘗試將複雜的任務拆為個別的小任務，並在完成小任務後給予小獎勵，以增加動力。在重要約會前，避免進行容易影響感知時間的活動，例如電子遊戲或社交媒體。分配時間進行正念和呼吸練習，有助於將注意力拉回當下，意識到時間的流動。