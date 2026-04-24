龍角散免水潤系列促進咽喉纖毛運動 紓緩乾癢 潤喉護聲

很多人不知道其實纖毛運動是守護喉嚨的第一關，我們每天的呼吸其實都會吸入了不同的粉塵微粒和病菌，如果加上氣溫低、濕度突然驟降，我們的纖毛運動就會減低，從而被以上物質所刺激而有咳嗽、異物感，更嚴重還會演變成喉嚨痛、多痰等身體反應。 這個時候我們需要利用一些可以潤喉利咽、並能在咽喉位置化成保護膜促進喉嚨纖毛運動排出異物的產品。

黏液纖毛清除功能可將異物排出體外保護身體 通常情況下，灰塵、細菌和病毒等異物會經由口鼻進入呼吸道。呼吸道黏膜表面覆蓋著纖毛細胞，這些細胞每分鐘約1000次三維運動。此外，纖毛細胞表面也覆蓋著一層由上皮細胞分泌的黏液。吸入的異物會被黏液層截留，並隨著黏液經由纖毛運動排出體外。 這種呼吸道異物排出系統被稱為「粘液纖毛運輸功能」，它就像呼吸道的傳送帶系統，而活躍運動的纖毛則相當於驅動該系統的引擎。高效的咽喉屏障功能對於維持呼吸道黏膜的健康至關重要。

乾燥的空氣會阻礙纖毛的順暢運動 在不論在冬季或是有冷氣的乾燥環境，纖毛周圍的水分容易流失。在這種情況下，纖毛上方的黏液層會直接接觸纖毛，阻礙其順暢移動。結果，粘液纖毛清除功能減弱。這可能是冬季上呼吸道感染（如流感）增加的原因之一。 事實上，一項比較人類氣管纖毛細胞在人工模擬的正常和乾燥條件下運動情況的研究表明，乾燥條件下纖毛運動的頻率 (振動速率) 降低1。這一結果表明，乾燥可能會損害纖毛運動。

龍角散免水潤系列促進咽喉纖毛運動 龍角散®免水潤®系列分別有顆粒糖薄荷味、水蜜桃味，及芒果味含片，分別適合喜歡不同口味的人而設。而龍角散®免水潤®系列亦都採用日本家傳戶曉的龍角散草本粉末、精選日本溫和的草本植物成分，直接於咽喉發揮作用，緩解各種咽喉不適，而草本植物成分會附在咽喉黏膜，從而刺激咽喉的纖毛運動，促進咽喉排出異物，特別適用於咽喉不適時引起的咽喉疼痛、嗓音沙啞、咳嗽、咳痰等咽喉症狀有良好效果。不論大人或是小朋友都可以放心食用，獨立包裝，方便攜帶。

薄荷和水蜜桃兩款口味，給咽喉帶來清爽感受。薄荷清涼有冰感，水蜜桃清甜有回甘，而芒果味是唯一添加了草本植物微粉的草本含片，並加入直徑僅為400μｍ的芒果香 (薄荷醇微粒)，長時間給咽喉帶來持久清涼感，唇齒留香。 建議服用後10-15分鐘才飲水，讓草本粉末可以黏附咽喉，幫助促進咽喉運動，排出異物。

日本百年品牌守護咽喉 200 年 連續 12 年蟬聯銷售第一 2 調查發現，100%^港日台用家共同推薦使用龍角散，更有99%^港日台用家認同有助紓緩各種咽喉不適，包括疼痛、喉嚨痛、喉嚨癢、異物感、聲音沙啞。龍角散，紓緩乾癢，直達患處，居家旅行必備。 現購買龍角散免水潤系列 2 件均有 85 折優惠 由即日起至5月12日，於指定零售商萬寧、屈臣氏及松本清，購買任何兩件「龍角散免水潤系列」產品即享85折黃金週優惠，數量有限售完即止。 銷售點*：便利店、超級市場、個人護理連鎖店、DONDONDONKI、松本清、大國藥妝、SodaMall、HKTVmall及藥房藥行有售。

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