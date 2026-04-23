食得更加要瞓得 不良睡眠模式 10年心臟病風險倍增

睡眠對健康真的十分重要，因為有研究發現，每天睡不夠8小時的人，若入睡時間不規律，10年內心臟病發或中風的風險是規律睡眠者的兩倍；而起床時間不規律則未有帶來太大影響。想消除不規律帶來的傷害？只要每天睡超過8小時就可以。

追蹤10年睡眠狀況

芬蘭奧盧大學在《 BMC Cardiovascular Disorders》發表的研究，發現睡眠模式會影響心血管健康。研究邀請超過3,000人參與，他們獲安排用穿戴裝置監測一星期的睡眠狀況，並追蹤他們10年內的心血管健康。

研究團隊根據睡眠狀況判斷參加者的睡眠模式是否規律，例如規律睡眠組一星期的入睡時間變動平均為33分鐘，而不規律組則達108分鐘。研究結果發現，在每天睡不滿8小時的組群中，就寢時間不規律的人，10年內心臟病發或中風的風險是規律睡眠者的2倍。