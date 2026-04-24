夜晚雙腿就痠麻躁動？可能係「不寧腿症候群」 中西合璧治療擺脫失眠困擾

每到夜晚，雙腿卻突然傳來難以言喻的痠麻、拉扯或躁動感，非得起身走動才能暫時緩解？56歲的林女士多年來深受此困擾，不僅長期失眠，白天更是精神不濟、情緒低落，嚴重影響職場表現。臺中榮民總醫院灣橋分院傳統醫學科唐佑任醫生指出，此症狀在臨床上常被誤認為單純的過度疲勞或血液循環不良，其實這可能是「不寧腿症候群」在作祟。林女士在求診後，經唐醫生進行整體評估，採取藥物搭配針灸的整合治療，目前雙腿痠麻的不適感已觀察到有所緩解，睡眠質素也逐步趨於穩定。

半夜雙腳總是痠麻感強烈 中醫辨證論治調節氣血平衡 唐佑任醫生表示，許多人面對腳部痠麻往往選擇忍耐，卻不知不寧腿症候群與神經傳導及體質失衡密切相關。在中醫觀點中，治療核心在於「治本治標並進」，醫生會針對患者的體質與症狀表現進行個別化調整，而非採取單一固定處方。臨床上常見的證型包括「肝腎陰虛型」，患者多在夜間感覺腿部痠軟加重，醫生常運用熟地黃、山藥、枸杞子等藥材滋陰補腎。 氣血不足或濕熱也會影響雙腿 不同體質的用藥方向要調整

針對不同臨床表現，唐佑任醫生進一步說明，若屬於「氣血虛弱型」的患者，常伴隨腿部麻木無力與疲倦，治療上會以補氣養血為主，改善筋脈失養的狀態；而「濕熱瘀阻型」患者則常感到腿部腫脹或灼熱，此時則需清熱疏肝、活血溫經。唐佑任醫生也提到，針對孕婦或合併貧血的特殊族群，會依據體質酌量使用黃耆、阿膠等補益氣血的藥材，協助提升整體的調養狀態，讓身體機制恢復平衡。

針灸特定穴位緩解躁動 刺激經絡有助於調節神經傳導功能 除了中藥調理，針灸也是不寧腿症候群臨床上常見的介入方式。唐佑任醫生解釋，透過刺激特定穴位可達到疏通經絡、安定神經的效果。臨床上常選取三陰交、足三里與太谿等穴位，以補益脾腎、養血益氣。若患者下肢抽動情況較明顯，則會取委中穴舒筋活血；部分情況下也會搭配風池穴，透過調控機制間接影響神經傳導。唐佑任醫生強調，中醫介入的優勢在於副作用相對較低，適合長期調養，但仍需由專業醫生進行精準評估。

缺鐵或多巴胺異常也會影響 中西醫整合照護提升成效 從現代醫學觀點來看，不寧腿症候群與多巴胺神經傳導異常及鐵質代謝不足有關。因此，在中醫治療過程中，也會視患者情況，建議轉介神經內科評估是否需抽血檢查鐵質狀況，或搭配神經調節藥物共同治療。透過中西醫整合照護模式，能更全面地應對神經失衡問題。此外，規律的生活形態也是關鍵，唐佑任醫生建議，應避免過量攝取咖啡因與酒精，睡前可進行適度的伸展與熱敷，有助於肌肉放鬆。

擺脫不安分的雙腿從生活做起 早期診斷是改善關鍵 唐佑任醫生提醒，不寧腿症候群雖然不具備立即的生命危險，但長期下來對睡眠質素與心理健康的影響不小。透過早期的專業診斷與中西醫整合介入，多數患者都能有效控制不適症狀。面對這類「不安分的雙腿」，大眾不應僅視為老化或疲勞，應尋求專業醫療建議，透過中醫辨證與生活調整，找回身心平衡並重拾安穩的睡眠生活。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】