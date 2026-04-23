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健康
出版：2026-Apr-23 15:30
更新：2026-Apr-23 15:30

麥蘆卡蜜糖｜與一般蜜糖有咩分別？抗菌消炎勁過西藥？一文睇清功效+濃度分別

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麥蘆卡蜜糖｜與一般蜜糖有咩分別？抗菌消炎勁過西藥？一文睇清功效+濃度分別

麥蘆卡蜜糖｜與一般蜜糖有咩分別？抗菌消炎勁過西藥？一文睇清功效+濃度分別

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蜜糖有很多種，其中有麥蘆卡蜜糖要價數百元一瓶，是一種由新西蘭蜜蜂在麥蘆卡樹上的花採成的蜂蜜，其特別之處是含有維生素、礦物質和多種天然營養，而與一般蜜糖最大的分別就是擁有高含量的甲基乙二醛(MGO)，可消炎殺菌。

麥蘆卡蜜糖｜這種蜜糖有甚麼好處？

麥蘆卡蜜糖與一般麥糖的最大分別是其抗菌特性，麥蘆卡蜜糖含有大量的甲基乙二醛，即經過檢測後代表甲基乙二酸含量的指標，用來反映麥蘆卡蜜糖的抗菌強度，MGO愈高，其抗菌功效也愈好。而有益身體的好處亦包括：

  • 增強免疫力

  • 延緩衰老

  • 改善消化不良

  • 加速代謝

  • 抗炎抗菌

食物營養｜彩虹選食法提升免疫力 紅色(茄紅素)：番茄、紅甜椒、甜菜根、火龍果、蔓越莓等 白色(多酚類、有機硫化物)：大蒜、洋葱、蘑菇、香蕉、山藥等。 橘黃色(類胡蘿蔔素、類黃酮素、玉米黃素、葉黃素)：紅蘿蔔、黃甜椒、南瓜、玉米、柑橘類、木瓜等。 綠色(葉綠素、兒茶素)：綠色蔬菜、青椒、奇異果、芭樂、茶等。 黑紫色(花青素、檞皮素、白藜蘆醇)：海藻類、黑木耳、茄子、藍莓、葡萄等。

麥蘆卡蜜糖｜UMFMGO愈高愈好？

UMFMGO是代表麥蘆卡蜜糖甲基乙二酸含量，UMFMGO愈高，代表其抗菌功能愈強，麥蘆卡學會的指標如下：

UMF 0-5+：抗菌性較低，如普通蜜糖

UMF 5-10+：中等抗菌性，適合預防及保健

UMF 10-20+：中高至極高抗菌性，具消炎抗菌作用

麥蘆卡蜜糖｜蜜糖可醫百病？

不過有營養師提醒，雖然蜜糖的營養價值較高，但其熱量亦不低，如果只當作是日常保健用，無添加的蜜糖已是不錯的選擇。營養師強調，麥蘆卡蜜糖只可當作保健用途，並不是萬用藥物，如身體不適則應盡早求醫。

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