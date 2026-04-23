麥蘆卡蜜糖｜與一般蜜糖有咩分別？抗菌消炎勁過西藥？一文睇清功效+濃度分別

蜜糖有很多種，其中有麥蘆卡蜜糖要價數百元一瓶，是一種由新西蘭蜜蜂在麥蘆卡樹上的花採成的蜂蜜，其特別之處是含有維生素、礦物質和多種天然營養，而與一般蜜糖最大的分別就是擁有高含量的甲基乙二醛(MGO)，可消炎殺菌。

麥蘆卡蜜糖｜這種蜜糖有甚麼好處？ 麥蘆卡蜜糖與一般麥糖的最大分別是其抗菌特性，麥蘆卡蜜糖含有大量的甲基乙二醛，即經過檢測後代表甲基乙二酸含量的指標，用來反映麥蘆卡蜜糖的抗菌強度，MGO愈高，其抗菌功效也愈好。而有益身體的好處亦包括： 增強免疫力

延緩衰老

改善消化不良

加速代謝

抗炎抗菌

麥蘆卡蜜糖｜ UMF 或 MGO 愈高愈好？ UMF或MGO是代表麥蘆卡蜜糖甲基乙二酸含量，UMF或MGO愈高，代表其抗菌功能愈強，麥蘆卡學會的指標如下： UMF 0-5+：抗菌性較低，如普通蜜糖 UMF 5-10+：中等抗菌性，適合預防及保健 UMF 10-20+：中高至極高抗菌性，具消炎抗菌作用 麥蘆卡蜜糖｜蜜糖可醫百病？ 不過有營養師提醒，雖然蜜糖的營養價值較高，但其熱量亦不低，如果只當作是日常保健用，無添加的蜜糖已是不錯的選擇。營養師強調，麥蘆卡蜜糖只可當作保健用途，並不是萬用藥物，如身體不適則應盡早求醫。