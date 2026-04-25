攰到爆但好清醒？失眠成因原來如此 5招幫助改善

許多人曾有這種夜晚：累了一整天，躺上床卻愈躺愈精神，甚至兩眼直盯天花板到天亮。不少人以為是自己不夠累，其實很可能是睡眠節奏出了問題。失眠是現代人共同的困擾，根據2025年國際研究估計，約有一成六成年人符合失眠症診斷，另有相當比例的人曾有失眠症狀，顯示問題相當普遍。
失眠不只是沒睡好 從醫學定義了解症狀與影響程度
臺北市立聯合醫院忠孝院區精神科主任郭彥君指出，失眠不只是睡眠不足。從醫學角度看，若長期對睡眠品質或時間不滿，如難以入睡、睡眠中斷或早醒，並影響白天的精神、專注力或情緒，甚至讓工作生活無法運轉時，就需特別留意。
郭彥君主任說明，若失眠情況符合《精神疾病診斷與統計手冊》第五版(DSM-5)準則，可能已符合失眠症：頻率一周出現3天以上、持續超過3個月，且造成生活功能明顯受損。臨床上，失眠常與其他身體或精神疾病並存，建議由專業人員評估。
女性與年長者高風險 壓力與荷爾蒙變化為關鍵因素
根據醫學文獻，失眠在某些族群中特別常見。女性、年長者以及面臨生活或經濟壓力較大者，皆屬易受影響的族群。隨著步入中年，失眠發生率會逐漸攀升，特別是女性在更年期前後，受到荷爾蒙變化與生理調整影響，常出現入睡困難或品質下降。醫生提醒，及早留意睡眠變化並適時調整，有助於維持身心健康。
5招實用技巧找回好眠 建立規律作息
郭彥君主任呼籲透過五招改善思維，有助於練習關機：
建立規律作息，每天固定時間起床與入睡，讓生理時鐘穩定運作。
睡前減少刺激，避免滑手機或攝取咖啡因，打造暗、靜、涼的舒眠環境。
執行睡眠限制，不要躺床空等，縮短躺床時間以累積睡意，讓床重新連結睡覺的感覺。
練習正念與接納，不批判「為何還沒睡著」，緩解焦虑後反而容易入睡。
運用放鬆技巧，透過深呼吸或肌肉放鬆，幫身體按下慢下來的按鈕。
失眠認知行為治療 結合醫生專業評估找回穩定模式
目前臨床建議以失眠認知行為治療(CBT-I)作為第一線治療。相較於依賴藥物，此方法著重調整睡眠行為與想法，效果較持久且能從根本改善。郭彥君主任說明，無論單獨進行CBT-I或適度搭配藥物，皆能有效加快改善速度。愈努力想睡反而愈焦慮，調整與睡眠的關係，身心放鬆時好眠自然會發生。若受失眠困擾，別猶豫尋求專業協助，讓生活重回軌道。
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