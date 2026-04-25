攰到爆但好清醒？失眠成因原來如此 5招幫助改善

若長期對睡眠品質或時間不滿，如難以入睡、睡眠中斷或早醒，並影響白天的精神、專注力或情緒，甚至讓工作生活無法運轉時，就需特別留意。

許多人曾有這種夜晚：累了一整天，躺上床卻愈躺愈精神，甚至兩眼直盯天花板到天亮。不少人以為是自己不夠累，其實很可能是睡眠節奏出了問題。失眠是現代人共同的困擾，根據2025年國際研究估計，約有一成六成年人符合失眠症診斷，另有相當比例的人曾有失眠症狀，顯示問題相當普遍。

失眠不只是沒睡好 從醫學定義了解症狀與影響程度

臺北市立聯合醫院忠孝院區精神科主任郭彥君指出，失眠不只是睡眠不足。從醫學角度看，若長期對睡眠品質或時間不滿，如難以入睡、睡眠中斷或早醒，並影響白天的精神、專注力或情緒，甚至讓工作生活無法運轉時，就需特別留意。

郭彥君主任說明，若失眠情況符合《精神疾病診斷與統計手冊》第五版(DSM-5)準則，可能已符合失眠症：頻率一周出現3天以上、持續超過3個月，且造成生活功能明顯受損。臨床上，失眠常與其他身體或精神疾病並存，建議由專業人員評估。