體檢「1數值異狀」揪出前列腺癌 醫生：50歲以上男性應每年應檢測PSA

一名64歲從事服務業的男子，平時自覺身體強健，且幾乎沒有尿頻或疼痛等泌尿道症狀，僅感覺排尿末段流速稍慢。但他卻在連續2年的定期健康檢查中發現，前列腺特異抗原(PSA)指數從臨界值一路攀升至9.098，超過正常值2倍以上，進而確診第二期前列腺癌。中港澄清醫院泌尿外科主治醫生林孟嚴提醒，前列腺癌早期往往症狀不明顯，許多患者是在健檢中才被發現，這名個案正是典型例子，也凸顯定期篩檢的重要性。

前列腺癌早期症狀不明顯 PSA 異常成關鍵警號

林孟嚴醫生指出，男子透過活檢與磁力共振檢查，證實罹患第二期前列腺癌，腫瘤大小約11.9毫米。他提到，許多早期前列腺癌患者與該案例一樣，臨床症狀極其輕微，容易讓人掉以輕心。該名患者最初僅是PSA落在臨界值，但一年後升至9以上(正常應小於4)，經超聲波與肛門指診發現異常，再透過活檢、磁力共振及骨骼掃描，才確認為第二期前列腺癌。 林孟嚴醫生表示，由於患者的腫瘤仍侷限於前列腺，屬於可積極治療的階段，但病人本身幾乎沒有疼痛或明顯症狀，僅在排尿末端稍感不順，得知罹癌時相當震驚。

精準消融治療非人人適用 術前評估與討論是關鍵 在治療選擇上，林孟嚴醫生說明，前列腺癌依病期、年齡與個人需求不同，可考慮傳統的手術切除或局部治療等方式。而這名患者因為年紀上相對年輕，且對於術後性功能保留與尿路控制有高度需求，在與患者討論後，決定採用侵入性較低的高強度聚焦超聲波精準消融治療。術後初期雖有短暫頻尿情形，但逐漸改善，目前排尿順暢，並持續門診監察。 林孟嚴醫生強調，雖然精準消融技術具備無體表傷口、恢復快等優點，但並非所有患者皆適用。通常針對第一、二期且癌細胞尚未遠端擴散的患者，或是重視生活品質、不宜長期麻醉的長者，治療前建議還是要先與主診醫生清楚的討論與評估，才能找出最適合自己的治療策略。

男性 45 歲後要當心 定期篩檢及早揪出前列腺癌 隨著人口高齡化，前列腺癌發生率逐年上升。林孟嚴醫生呼籲，早期發現是提升治療成功率的關鍵。建議有家族史的男性只要年過45歲以上，或一般男性50歲以上，都應每年接受PSA檢測及肛門指診。透過早期發現，不僅能提升治療選擇的彈性，也有助於維持生活品質。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】