長期鼻塞感冒唔清? 提防慢性鼻竇炎

你有沒有試過經常流鼻水、鼻塞、鼻涕倒流、頭脹不適，服感冒藥後也難以斷尾？如果不適徵狀持續，可能是慢性鼻竇炎作怪。由於慢性鼻竇炎的病徵與感冒相似，常被忽視而延誤求醫，令問題愈拖愈嚴重，影響嗅覺、睡眠和生活質素。

感冒和慢性鼻竇炎病徵相似，要辨別兩者，耳鼻喉科專科醫生葉劍光指出，關鍵是留意病徵的時間性。感冒會出現流鼻水、鼻塞、咳嗽、喉嚨痛甚至發燒，病程較短，一般2至3星期內會完全康復。而慢性鼻竇炎徵狀可以相對輕微。如果感冒後症狀持續超過3至4星期仍然未清，可能是慢性鼻竇炎。感冒和慢性鼻竇炎更可以同時出現，每次感冒都會激發鼻竇炎，令不適持續數月甚至數年。