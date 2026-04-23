長期鼻塞感冒唔清? 提防慢性鼻竇炎

你有沒有試過經常流鼻水、鼻塞、鼻涕倒流、頭脹不適，服感冒藥後也難以斷尾？如果不適徵狀持續，可能是慢性鼻竇炎作怪。由於慢性鼻竇炎的病徵與感冒相似，常被忽視而延誤求醫，令問題愈拖愈嚴重，影響嗅覺、睡眠和生活質素。
感冒和慢性鼻竇炎病徵相似，要辨別兩者，耳鼻喉科專科醫生葉劍光指出，關鍵是留意病徵的時間性。感冒會出現流鼻水、鼻塞、咳嗽、喉嚨痛甚至發燒，病程較短，一般2至3星期內會完全康復。而慢性鼻竇炎徵狀可以相對輕微。如果感冒後症狀持續超過3至4星期仍然未清，可能是慢性鼻竇炎。感冒和慢性鼻竇炎更可以同時出現，每次感冒都會激發鼻竇炎，令不適持續數月甚至數年。
三角失衡致病
慢性鼻竇炎是鼻腔及鼻竇系統長期發炎，主要有三大成因，包括環境刺激、鼻腔及鼻竇結構是否流通，以及身體的抵抗力，三者互相影響，如果這個「三角形」失衡，就容易誘發慢性鼻竇炎。葉劍光解釋，刺激物如果在鼻腔停留時間短，對身體影響不大；但如果鼻腔循環差、通道不暢通，刺激物長期滯留鼻腔，會不斷刺激黏膜而持續發炎。即使在空氣、環境乾淨的地方，若免疫系統有問題，也有機會引發慢性鼻竇炎。因此，長期接觸油煙、化學品、塵蟎的人士，例如廚師、裝修工人是慢性鼻竇炎的高危一族。先天鼻結構異常、有家族病史人士亦較易患上慢性鼻竇炎。
勿亂用鼻噴劑
很多人會自行購買鼻噴劑紓緩症狀。葉劍光表示，坊間標榜「非類固醇」的通鼻噴劑屬於收縮血管藥物，雖然通鼻效果快，但只能短期使用，長期依賴會出現反彈，破壞鼻黏膜，令鼻竇炎更嚴重，建議尋求專業意見才使用。葉劍光補充，慢性鼻竇炎如果長期忽視，有機會影響鼻腔抵抗力，發病次數愈來愈密，嚴重會出現完全鼻塞、嗅覺消失、流鼻血、長期頭痛頭脹，甚至誘發中耳炎。「鼻系統一旦受損，空氣過濾功能失效，未經淨化的空氣直接進入氣管，更可能誘發哮喘。」
藥物控制 手術根治
醫生會以內窺鏡檢查鼻腔黏膜有否發炎、息肉、結構異常；急性鼻竇炎會處方抗生素、抗組織胺、鹽水洗鼻及消炎噴劑，慢性鼻竇炎則以長期控制為目標。若藥物治療效果不理想，就可以考慮手術治療：以鼻甲及鼻竇重組手術擴闊鼻腔鼻竇通道、改善循環流通，令刺激物不易滯留，改善症狀。就算再度發炎，透過簡單洗鼻及噴劑已可有效控制。
想預防鼻竇炎，關鍵在維持環境、結構、抵抗力三者平衡。日常盡量避免接觸油煙及污染物，工作時佩戴口罩，定時清洗床單被鋪減少塵蟎，戒煙並保持充足休息和運動，增強抵抗力。如果鼻塞、感冒不適持續4星期未癒，應盡早求醫檢查，及早確診治療。