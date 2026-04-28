抗失智有辨法 2飲品獲研究證能護腦 降認知障礙風險18%

一項刊載在《JAMA》的大型研究，分析來自護士健康研究及健康專業人員隨訪研究超過13萬人的健康數據。研究團隊對參加者進行長達43年的追蹤調查，反覆評估其飲食、認知障礙症診斷、主觀認知問題和客觀認知表現等，並分析含咖啡因的咖啡、茶，以及無咖啡因咖啡的攝取量，與長期大腦健康結果之間的關係。

認知障礙風險減約兩成

結果發現，適量攝取含有咖啡因的咖啡或茶與大腦健康有關，即每日2至3杯咖啡及1至2杯茶，有助降低失智症風險，減緩認知衰退及，以更好地維持認知能力。因為在這批參加者中，共有約1.1萬人在研究期間確診患上認知障礙症，而比起很少或從不喝咖啡的人相比，飲用較多含咖啡因咖啡的人，罹患失智症的風險降低18%。

咖啡因為關鍵

研究又指，經常飲用含咖啡因的人，主觀認知能力下降率也較少，在某些客觀認知測試中表現也更好；與此同時，有喝茶習慣的人出現類似飲咖啡人士的模式，而無咖啡因的咖啡則並未顯示關連性，反映咖啡因可能是補持腦力的關鍵所在。