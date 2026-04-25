刷牙｜每日刷牙夠唔夠做？漱口水原來唔可以刷完牙用！附日常口腔護理方法

「你又刷 我又刷 天天記住唔邋遢」刷牙歌就聽得多，但你又知不知道刷牙的正確方法？下文即和大家分享大家刷牙時經幣忽略的事項，包括原來刷牙後不能立即用漱口水，刷牙的時間及後續護理等。
刷牙｜刷牙迷思一：刷牙後用漱口水可加強清潔
漱口水除了用作清新口氣外，主要功能是觸及牙刷難以清潔的部位，有助減少蛀牙和牙齦疾病的風險。註冊牙醫陳澔賢就曾在社交平台上分享，根據英國國民保健處的指引，刷牙後不應立即用漱口水，可能會沖走牙齒上的氟化物。陳建議，最佳用漱口水的時機是中午飯後，他也提醒平日易蛀牙、正在箍牙的人士應隨身帶備一支含氟化物的漱口水，飯後含住30秒至一分鐘，就可有效地預防蛀牙。
刷牙｜刷牙迷思二：只刷牙就已經足夠
有些人覺得，只要早晚刷牙就可以保持口腔健康，但其實刷牙只可以清潔牙齒表面，要清除牙齒鄰面的牙菌膜，必須每天使用牙線或牙縫刷，避免牙石積聚，增加患上牙周病的風險。
刷牙｜刷牙的正確步驟
仔細刷牙：從上排前牙開始，使用輕柔的圓形動作刷洗外側和內側，然後轉向下排前牙，重複相同的動作。接著，清潔臼齒，首先刷外側，再刷咀嚼面，最後清理內側。整個過程中，牙刷與牙齦應保持45度角，確保每個區域都刷到。
去除脷苔：利用牙刷背面輕刮舌頭，去除脷苔，以保持口氣清新。
使用牙線：將牙線輕輕地插入牙齒之間，並沿著牙齒的側面滑動以清理牙縫中的食物殘渣，注意把握力度，以免劃破牙齦造成出血或損傷。