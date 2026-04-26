你是鍾情老歌、舊片的「老派青年」嗎？醫生：懷舊唔奇怪 留意3警號

年輕人愛聽老歌、看舊片的現象近年在社交媒體上常被討論，有人說當旋律一響，就會想起某段往日時光；也有人坦言，聽到懷舊金曲、看完懷舊電影後，心中就有一股莫名惆悵，但不會因此排斥接觸這些事物。精神科醫生楊聰財指出，特別愛聽老歌或看舊片本身不是問題，很多時候反而能起到情緒調節、建立安全感等作用，其重點也不在於聽或看甚麼，而是這個習慣能否幫助自己更好地面對生活，還是讓人更加陷入低迷的狀態。

老歌像「時間的錨」 醫：有人用熟悉旋律穩住自我 老歌、舊片多隨世代成長背景而變，時序來到2026年，有人認為懷舊經典是千禧年前後至2010年代初期的華語流行樂與台劇，也有人熟悉更早年代的明星、港產片、電視劇，由於華語娛樂市場長期跨地區流通，當相關內容一再重播、翻唱或被重新討論時，不少人多年後仍會被某段旋律或畫面觸動。 楊聰財醫生受訪時表示，臨床上常見特別愛聽老歌的族群，包括情緒較敏感，或內在感受豐富的人，因老歌旋律穩定、情感表達直接，較能引發共鳴；也有一些人重視生命與記憶的連續性，例如「我從哪裡走來、一路經歷甚麼、如何成為現在的我」，會把老歌視為時間的錨點，用來穩定自我認同；還有一群人對不確定性較敏感或有焦慮傾向，相較新歌，老歌反而有可預測的熟悉感，能降低心理壓力。

為甚麼一聽就想哭？旋律會把回憶整個拉回來 此外，曾有網友在Threads發文表示，當老歌的旋律一下就會想到某段往日時光或某個人，甚至聽到流淚。楊聰財醫生指出，之所以有這種情況，在於大腦中掌管記憶與情緒的區域本就密不可分，而音樂會同時活化兩者，透過情緒串聯記憶，讓人想起與這首歌相關的情境，連同當時的景象，與之有關的人物和感受也一同被喚起；而若流淚，可能是之前未被完全處理的情緒再次被啟動，可能是對事的思念、對人的遺憾，但哭泣本身有調節壓力反應的作用，並不必然是異常情況。

楊聰財醫生也觀察，20多歲年輕人愛聽老歌、看舊片的現象確實愈來愈常見，常與壓力反應連動，尤其在人際關係不穩定、職涯遭逢變故，或對生活感到迷惘時更明顯。其背後動機不完全是懷念過去，可能是在借用情感經驗，雖未必親身經歷那個年代，卻能透過老歌、舊片間接體驗較純粹的人際關係與濃烈的情感故事。另一方面，當代生活節奏加快，人人都處在競爭感強的環境時，懷舊的內容提供一個節奏較慢、價值觀較單純的世界，易成為心靈避風港；也有人透過非當代內容建立自己的品味，刻意和主流拉開距離。

流行換太快看太累 熟悉的內容讓人比較安心 也正因為這是資訊爆炸的時代，在流行事物快速更迭的情況下，懷舊內容的吸引力反而可能更高。楊聰財醫生表示，新的內容有時需一定時間理解與適應，對大腦而言是額外負擔，而懷舊內容則是已熟悉的事物，能降低認知負荷；當一切變得太快、太多，知道劇情或旋律走向反而帶來可控感。對某些人來說，懷舊內容也像提供心理緩衝區，能暫時抽離現實生活的壓力；在外界不斷變動時，也能讓人比較不慌，提醒自己「我還是原來的我」。

還有網友指出，偏好懷舊內容的理由是口碑較有保證，不想因喜歡的事物被捲入特定事件，影響觀感。楊聰財醫生分析，這類現象往往反映對確定性事物的需求上升，及風險迴避傾向，不希望投入情感後又失望，於是選擇關注已被時間驗證的作品作為更安全的投資，在臨床上也可能與焦慮傾向、控制需求較高、或曾有失望與背叛經驗有關。 聽完更空虛、愈聽愈失落？醫：這些情況要警覺 不過並非每個人聽老歌、看舊片都會被療癒，曾有網友在嗶哩嗶哩(bilibili)的影片留言區形容，聽老歌或看舊片後心中就有一股莫名惆悵，但不會因此排斥接觸這些事物。楊聰財醫生指出，這種說不清楚的狀態在臨床並不罕見，可能是未被覺察的孤獨、失落、遺憾等感受被觸發，進而引起對人生意義的思考，或物是人非的感傷，也可能與潛在抑鬱症傾向有關。

楊聰財醫生表示，若聽完老歌、看完舊片後，情緒得到釋放或更穩定，也不影響人際關係和對日常生活的安排，就代表已在懷舊世界與現實生活之間取得平衡；因此若沉浸其中後發現更空虛、逐漸減少社交活動，也對既有興趣提不起勁，甚至開始逃避責任，唯有依賴單一刺激來源(懷舊內容)才能撐下去時，就需警覺。至於是否需醫療介入，可從3點觀察，包括情緒是否持續數天以上且影響生活、是否出現生活功能下降，例如失眠、食慾差，甚至無法工作，及是否出現自我否定或無望感等負面思考加劇等情況，情況符合就建議尋求專業評估。

想調整狀態 先問自己：我是在放鬆還是逃避？ 若想自我調整，楊聰財醫生建議可先從自我覺察開始，詢問自己「是想放鬆，還是在逃避」，再設下時間界線，例如每天固定聽或看多久的懷舊內容，並適度增加新的刺激來源，同時主動與現實生活連結，包括與朋友分享經驗或寫下當時感受，重點是觀察情況是變得更好還是更糟。「喜歡老歌、舊片本質上是一種人類對情感連結與安全感的追求。關鍵不在於聽或看甚麼，而在於這個習慣是否幫助自己更好地生活。」