【祛濕迷思】水腫難消、愈運動愈攰？狂飲祛濕茶隨時愈祛愈虛！教你正確溫和排濕法

香港春夏天氣潮濕悶熱，加上都市人經常出入冷氣場所、愛喝凍飲又常吃甜點，有沒有發現自己身體愈來愈浮腫、容易疲勞、體重易升難跌？甚至伴隨著面部容易出油、大便黏膩等狀況？即使已經刻意控制飲食、抽時間做運動，身型依然「減極都肥」，休息多久都覺得疲憊不堪。 其實，這種情況很多時並非單純脂肪積聚，而是體內「脾虛」加上「濕熱」交聚所形成的「水腫型虛肥」。若只一味靠坊間偏寒涼的涼茶「急抽濕」，用錯方法，分分鐘愈祛愈虛，反而傷脾胃。

為何愈做運動愈沉重？原來是濕重警訊 從中醫角度看，「濕」是引發多種都市亞健康的元兇。當體內水分無法順利排走，身體會像吸滿水的海綿般沉重腫脹，即使勤力運動，效果亦事倍功半。 「濕氣重」並非抽象概念，專業臨床觀察及醫學研究已逐步解構其病理。根據專科醫學研究指出，嶺南地區氣候濕熱，「脾虛濕困」是導致都市人出現極度疲勞、身重、肌肉痠痛（現代醫學稱為「慢性疲勞綜合徵」）的主要原因之一[1]。當脾胃功能受損，身體的液體代謝循環便會受阻，形成組織間隙積聚過多組織液的「虛腫」狀態。

此時，若企圖單靠劇烈運動來「逼汗」減肥，過度出汗反而會耗損體內氣血，令脾胃更虛[6]，結果導致「愈做運動愈覺得沉重攰乏」的惡性循環。

迷思拆解：祛濕茶為何愈飲愈寒？ 不少人為了快快排濕，就隨手買杯祛濕茶或涼茶解決。但有時竟然會愈飲手腳愈寒涼、腸胃更易不適？原因是市面上不少祛濕茶為求快速利尿，會大量使用苦寒材料。若本身屬於常見的「脾胃虛弱」體質，長期飲用寒涼之品，等同「寒上加寒」，進一步削弱脾胃功能，濕氣反而愈積愈多。 正確祛濕關鍵：先健脾 後化濕 真正安全又長遠的排濕之道，關鍵在於「健脾化濕」。脾胃就像人體的「抽水機」，只有脾胃功能正常，身體才能自然把多餘水分代謝排走。因此，針對經常熬夜、愛吃煎炸及生冷食物的香港人，選擇能「攻補兼施」、兼顧健脾與清濕熱的調理方式更為合適。

✨實用貼士：日常排濕自救法 3招擊退濕毒 要真正解決濕氣困擾，單靠偶爾飲杯涼茶絕對不夠，必須從日常生活習慣入手，配合健脾原則，才能事半功倍： 1. 飲食調理：戒生冷、多健脾 中醫常言「脾苦濕」。日常應減少進食生冷食物、凍飲及甜膩糕點，以免加重脾胃負擔。建議可多攝取具健脾利濕功效的食材，如淮山（山藥）、白扁豆、赤小豆及茯苓等。 2. 起居與穴位：避開外濕、按壓雙穴 香港春夏季外濕嚴重，家中宜常開抽濕機；洗頭後必須徹底吹乾，切忌濕髮入睡。此外，每日可花5分鐘按壓小腿的「足三里穴」及「豐隆穴」，促進經絡氣血運行。

3. 適度運動：破解「愈動愈攰」的微汗法則 缺乏運動會令氣血停滯，濕氣更難排走。關鍵在於「適度」。現代復康研究指出，建議每週進行2至3次低強度的帶氧運動（如快步走、太極或瑜伽），讓身體微微出汗即可[7]，切忌劇烈運動至大汗淋漓，這樣既能促進氣血運行排走濕毒，又不會加重身體疲勞感。

草本配方攻補兼施 由內瓦解虛腫體質 然而，香港人生活繁忙，未必有時間天天採買藥材煲健脾湯水。要有效且無痛地瓦解虛腫體質，選擇成分精準的保健品作日常輔助，是更便捷的做法。 瑞福熙祛濕丸採用傳統健脾祛濕複方，精準針對都市人「脾虛兼挾濕熱」的體質，推出香港製造的專利配方。透過溫胃理氣藥材作佐制，做到攻補兼施、性質溫和不削胃，適合日常長期輔助調理： 古籍記載健脾固本：糅合了芡實、山藥、砂仁、茯苓及葛根。根據中醫藥經典《神農本草經》記載，茯苓被列為無毒「上品」，能有效「利水滲濕，健脾安神」[2]。配合砂仁溫中理氣，從根本調理脾胃。

促進水分代謝：配合黃金比例的赤小豆、薏苡仁及荷葉。據李時珍《本草綱目》所指，薏苡仁能「健脾益胃，祛風勝濕」[3]，有助排走體內多餘水分，改善下半身浮腫感。 清熱降火煥膚：針對「濕熱」特徵，加入馬齒莧、菊花、顯脈旋復花、金銀花、菊苣及百合，有助清熱降火，紓緩因濕熱交蒸引起的肌膚出油及黏膩狀態。 現代科學促進代謝：特別加入高活性甘露聚糖及茯苓聚糖。根據歐洲食品安全局（EFSA）文獻確認，甘露聚糖配合均衡飲食有助體重管理[4]；藥理研究亦證實，茯苓聚糖（Pachyman）具有調節生理代謝循環的作用[5]。配合維他命B、C、E，全方位維持體力。

瑞福熙祛濕丸

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[3] (明) 李時珍 著. (1578). 《本草綱目》- 記載薏苡仁之功效. [4] EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA). (2010). Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to glucomannan. EFSA Journal, 8(10), 1798. [5] Sun, S., et al. (2019). Pharmacological studies on the regulatory effects of Poria cocos polysaccharides (Pachyman) on gut microbiota and metabolism. (Indexed in PubMed). [6] 印會河 主編. (2006). 《中醫基礎理論》. 上海科學技術出版社. (記載「氣隨津脫」之基礎病理). [7] Chan, J. S., et al. (2015). Qigong exercise alleviates fatigue... in persons with chronic fatigue syndrome-like illness. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. (PMID: 25610473).