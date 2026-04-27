68歲女飲完汽水倒地昏厥 竟是觸發「迷走神經」過度反應

68歲的魏女士日前與朋友在住家聚餐玩遊戲，過程中還伴隨飲酒食，沒想到她在喝完一大口汽水後，突然失去意識隨即倒地，後腦勺撞擊地面導致局部腫脹，所幸不久後便甦醒。經緊急送醫，負責急症初步處置的衛福部彰化醫院洪子文醫生表示，經檢查診斷為「迷走神經昏厥」，推測與當時情緒過於緊張或興奮，加上汽水刺激食道有關，後腦撞地的外傷並無大礙，隨後轉由神經內科進行更深入的追蹤檢查。

大腦血液供應不足 迷走神經受刺激造成血壓降低 衛福部彰化醫院神經內科林嶸洲醫生為魏女士安排了頸動脈超聲波、腦波及24小時心電圖等檢查，排除了腦部與心臟的器質性問題。林嶸洲醫生進一步說明，迷走神經從大腦分布至全身重要器官，當此神經受到過度刺激時，可能導致心跳變慢、血壓降低，進而減少血液輸送量，造成大腦血液供應不足引發突然性暈厥。這種現象雖大都能自發性恢復，但昏厥瞬間撞擊硬物造成的傷害往往更為嚴重。 頻繁昏倒竟是胃酸倒流 腸胃道刺激引發神經過度反應

除了情緒波動外，腸胃道問題也可能是誘因。林嶸洲醫生分享，曾有兩名七十多歲的男性患者頻繁昏厥，一周甚至發作數次，但在排除高血壓、心臟病及癲癇後，懷疑是迷走神經過度反應所致。經過胃鏡檢查發現，兩位患者皆患有嚴重的胃酸倒流，發作時會刺激腸胃道的迷走神經，進而引發昏厥，後續透過藥物治療與飲食控管調理胃部，昏厥次數有所下降。

找出誘發因子 實生活調控為改善重點 林嶸洲醫生強調，「迷走神經昏厥」通常屬良性範疇，當發作時讓患者平躺幾分鐘，待血流順利進入腦部後多會清醒。然而，生活中仍須識別誘發因子，如嚴重疼痛、情緒激動、驚嚇或特定的食道刺激等。林嶸洲醫生提醒，大眾若有類似症狀，應先排除其他可能的病因。在日常生活中，建議控制激動情緒，若有反覆昏厥，建議諮詢專科醫生找出誘因，以便盡早治療。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】