減輕癌症治療副作用！中醫腫瘤整合治療助完成療程提升存活率

隨著癌症治療技術日新月異，西醫常規療法已大幅提升癌症控制率與整體存活率。然而，病人在治療過程常面臨多重副作用與身心壓力，影響生活品質，甚至可能因不適過重而中斷療程。對此，臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師陳安履藉由中醫腫瘤整合門診，協助多位患者緩解不適。

西醫癌症治療可能產生副作用而影響療效 醫有助緩解 陳安履醫師表示，臨床觀察指出，病人於放化療、標靶或抗荷爾蒙治療期間，常出現腸胃消化道不適、噁心嘔吐、食慾不振、腹瀉與頻尿失禁、手足症候群、中樞與周邊神經病變、下肢水腫、皮疹與慢性疼痛等副作用。這些症狀不僅影響生活品質，也可能迫使醫師調整劑量或延後療程，進而影響治療效果。因此，中醫腫瘤整合治療的當務之急，應著重於緩解這些副作用，協助病人提升體力與耐受度，使其能夠依計劃完成西醫療程。唯有確保西醫治療不中斷，才能實質增加病人的存活率與長期預後。

中醫重補氣與調整體質 對個別症狀提供具體改善方案 傳統中醫觀點認為，腫瘤的形成與「正氣虛弱」密切相關，因此治療上以補益正氣、調整體質、提升免疫監控能力為核心，期望降低復發與轉移風險。這一理念仍是中醫腫瘤照護的重要長遠目標。然而，在病人接受密集西醫治療的近期階段，中醫治療策略應有所側重與調整。陳安履醫師指出，中醫師在此階段，除了維持「補正氣」的核心思維，更應主動傾聽病人在治療期間的各種不適，針對個別症狀辨證施治，提供即時且具體的處理方案，而非僅著眼於體質調理或復發預防。

中醫角色為支持而非取代 助癌友提升生活品質 陳安履醫師強調，中醫腫瘤整合治療並非取代西醫，而是成為支持性療法的重要一環。透過減輕副作用、穩定身心狀態與強化病人治療信心，中醫能協助病人走完整個抗癌歷程，最終達成延長存活、改善預後與提升生活品質的目標。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】