誤食清潔劑點算好？扣喉狂飲水恐食道腐蝕！醫生教3步驟降低風險

家居意外應如何處理？有醫生指出，一旦在家中誤服清潔劑，要記緊不要催吐和喝水，因為有可能會導致食道破裂，令情況惡化。醫生指出，可以進行3步驟降低影響器官的風險。
為甚麼誤食強鹼比強酸更可怕？
腎臟專科林軒任醫生在其facebook專頁上分享指，其實清潔劑強鹼的殺傷力其實遠超強酸。許多人聽到「酸」就聯想到腐蝕、危險；聽到「鹼」卻覺得溫和、潔淨、甚至健康。然而，在急症室醫生的眼裡，對「鹼性」的盲目信任，恰恰是最致命的健康陷阱。誤食強鹼所造成的破壞，往往比強酸更難挽回。
台灣曾有一家知名連鎖餐飲業者，為了清除頑強茶垢，使用了高濃度的工業級鹼性清潔劑，導致顧客誤食後食道灼傷。與市售標榜健康的微鹼性水(pH 8-9)完全是兩回事。工業清潔劑的pH值可能高達11至13，而pH值是指數刻度——每增加1，鹼性強度就增強10倍。換算下來，pH 13的鹼性強度是pH 9的一萬倍。如果用揮拳力道來比喻，就是「輕拍」與「重捶」的天壤之別。所以，醫生對「強鹼灼傷」的戒心遠高於強酸，強鹼對食道的傷害更深層、更難處理。
誤食清潔劑有甚麼後果？
林醫生解釋指，強酸接觸到食道黏膜時，會讓表面的蛋白質瞬間凝固、結痂。這層結痂雖然看起來嚇人，但反而像一道天然屏障，阻止酸液繼續往深層組織侵蝕。而強鹼對食道造成的傷害是不會形成保護性結痂，而是像水滲入海綿般，持續向深層組織溶解，甚至可能把食道蝕穿。所以，當誤食強鹼後，短短幾秒鐘，強鹼就能對消化道造成可能終身無法復原的破壞。身體會經歷以下情況：
第一站：口腔與咽喉
強鹼接觸口腔黏膜，立刻引發劇烈的化學腐蝕，伴隨強烈疼痛。同時，聲帶周圍的軟組織會迅速腫脹，可能直接堵塞呼吸道，導致窒息死亡。
第二站：食道
強鹼的液化作用持續向深層溶解。臨床上，醫生最擔心的是患者說「不痛了」——因為這代表神經已經被強鹼溶斷，失去痛覺。若此時掉以輕心，組織可能持續壞死，導致食道穿孔，細菌流入胸腔引發縱膈腔炎，致死率急遽攀升。
第三站：胃部
胃是強鹼經過的最後一道防線。若吞入量夠大，強鹼流入胃中，雖然胃酸能稍微中和，但胃壁(尤其是幽門處)早已受傷，可能造成胃出口阻塞，患者之後吃任何東西都會嘔吐。
扣喉狂飲水恐食道腐蝕！
林醫生提醒，若不慎誤食強鹼清潔劑，或身邊有人發生此狀況，有2個動作千萬不要做：
1. 不要喝水或喝醋試圖中和
直覺上會想用酸鹼中和或大量灌水稀釋，但強鹼與水或酸接觸時會產生大量熱能(放熱反應)。此時灌水，食道除了化學腐蝕，還會被瞬間燙熟，造成二次傷害。
2. 不要催吐
催吐過程中，腐蝕性液體會再次流經食道，且嘔吐的壓力可能導致已經脆弱的食道壁破裂。
醫生教3步驟降低風險
而正確的做法應該是以下3大步驟：
立即停止吞嚥任何東西。若還能張開嘴，連口水都要盡量吐掉。
將剩餘的清潔劑瓶罐或包裝帶到醫院，讓急症室醫生確認成分，才能擬定精確的治療方案。
急症室醫生通常會在受傷後24小時內安排胃鏡檢查，評估強鹼侵蝕的深度與範圍。
擁有正確的科學知識，才能真正保護自己與家人的健康。別再被「鹼性＝健康」的片面印象蒙蔽了——強鹼，遠比你想像的危險得多。