誤食清潔劑點算好？扣喉狂飲水恐食道腐蝕！醫生教3步驟降低風險

為甚麼誤食強鹼比強酸更可怕？

腎臟專科林軒任醫生在其facebook專頁上分享指，其實清潔劑強鹼的殺傷力其實遠超強酸。許多人聽到「酸」就聯想到腐蝕、危險；聽到「鹼」卻覺得溫和、潔淨、甚至健康。然而，在急症室醫生的眼裡，對「鹼性」的盲目信任，恰恰是最致命的健康陷阱。誤食強鹼所造成的破壞，往往比強酸更難挽回。

台灣曾有一家知名連鎖餐飲業者，為了清除頑強茶垢，使用了高濃度的工業級鹼性清潔劑，導致顧客誤食後食道灼傷。與市售標榜健康的微鹼性水(pH 8-9)完全是兩回事。工業清潔劑的pH值可能高達11至13，而pH值是指數刻度——每增加1，鹼性強度就增強10倍。換算下來，pH 13的鹼性強度是pH 9的一萬倍。如果用揮拳力道來比喻，就是「輕拍」與「重捶」的天壤之別。所以，醫生對「強鹼灼傷」的戒心遠高於強酸，強鹼對食道的傷害更深層、更難處理。