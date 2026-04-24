休息｜收工睇netflix、碌Reels不是在「真休息」反而愈睇愈攰！醫生揭4關鍵才是有效休息

都是人生活忙碌，下斑後的休息時間對回復體力相當重要！不過，有醫生指出，其實躺在床上滑手機、追劇都不是真的休息時間，不但不會令體力恢復，更可能會令疲倦感加劇。醫生指出，需要具備4大條件才算是有效的休息。
休息｜睇netflix、碌Reels不是在「真休息」
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，許多人會發現自己愈休息愈累，其實是因為90%的人正在「假休息」。黃醫生指，如果你發現自己明明整天沒做甚麼事，卻感覺疲憊不堪，或者躺在床上滑手機、追劇、看短片一整晚，結果不但沒有恢復元氣，反而更空虛、更累、更焦躁，其實已經陷入「假休息」的陷阱。
黃醫生強調，問題不在於你不夠休息，而在於你選錯了方式很多人誤以為「不動」就是休息，於是窩在沙發上滑手機、躺在床上看影片、用零碎時間玩手遊。然而，這些行為並不會讓大腦真正放鬆——它們只是在換一種方式繼續工作。神經科學研究發現，大腦主要有兩種運作狀態：
工作模式(Task-Positive Network, TPN)：當你專注於某件事、做決策、感受壓力時，這套系統就會啟動。它負責處理外界的資訊與任務。
修復模式(Default Mode Network, DMN)：當大腦沒有特定任務、處於放空或休息狀態時，這套系統便開始活躍。它負責整理記憶、修復情緒、整合自我感受。
而真正的休息，並不是讓大腦停止運作，而是讓它在這兩個模式之間順利切換。
休息｜睇netflix、碌Reels反而愈睇愈攰
但為甚麼玩手機和追劇就不算休息？問題就出在這裡：
玩手機：大腦仍在處理視覺與觸覺資訊，處於工作模式(TPN)
看短片：不斷切換畫面、接收新刺激，大腦持續被喚醒，無法放鬆
這些行為會不斷刺激多巴胺分泌，而且切碎注意力，讓大腦無法進入連續的深度放鬆，使大腦無法進入修復模式(DMN)。這就解釋到愈躺愈累、愈放空愈焦慮、愈「休息」愈沒精神的原因，原因是你從來沒有真正讓大腦關機過。
休息｜醫生揭4關鍵才是有效休息
黃醫生表示，要讓大腦順利切換到修復模式(DMN)，需要主動創造條件。以下四個原則可以幫助你達成真正的休息：
低刺激：減少資訊輸入，關掉螢幕、放下手機。
單一專注：一次只做一件事，避免多工切換。
可控感：完成一個小小的任務。
正念深呼吸：透過調節呼吸來放鬆自律神經。
休息｜4招真正休息
下次當你感到疲憊、下意識想拿起手機時，請改做以下任何一項：
走路10分鐘：溫和的有氧運動能重置神經系統。
整理一個小區域：完成後帶來的掌控感能顯著降低焦慮。
寫下3件待辦事項：減少認知負荷。
正念深呼吸5分鐘：專注於吸氣與吐氣，讓自主神經系統平穩下來。
黃醫生提醒，真正的休息，是讓大腦回到正確的頻率。疲倦不是因休息不夠，而是因為你的大腦一直卡在「工作模式」，從未切換到「內在修復狀態」。滑手機等於持續接受外界刺激，等於持續工作。而走進自然、專注於一件簡單的事、或只是靜靜地呼吸，才是讓大腦重新校準的關鍵。