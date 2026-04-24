休息｜收工睇netflix、碌Reels不是在「真休息」反而愈睇愈攰！醫生揭4關鍵才是有效休息

都是人生活忙碌，下斑後的休息時間對回復體力相當重要！不過，有醫生指出，其實躺在床上滑手機、追劇都不是真的休息時間，不但不會令體力恢復，更可能會令疲倦感加劇。醫生指出，需要具備4大條件才算是有效的休息。

休息｜睇netflix、碌Reels不是在「真休息」

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，許多人會發現自己愈休息愈累，其實是因為90%的人正在「假休息」。黃醫生指，如果你發現自己明明整天沒做甚麼事，卻感覺疲憊不堪，或者躺在床上滑手機、追劇、看短片一整晚，結果不但沒有恢復元氣，反而更空虛、更累、更焦躁，其實已經陷入「假休息」的陷阱。

黃醫生強調，問題不在於你不夠休息，而在於你選錯了方式很多人誤以為「不動」就是休息，於是窩在沙發上滑手機、躺在床上看影片、用零碎時間玩手遊。然而，這些行為並不會讓大腦真正放鬆——它們只是在換一種方式繼續工作。神經科學研究發現，大腦主要有兩種運作狀態：