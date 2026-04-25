糖尿病｜太肥會患糖尿 太瘦都會患糖尿！年輕人小心營養不良恐患病 營養師教4招飲食改善營養不良

不止肥胖就會引致糖尿病！有營養師指出，國際糖尿病聯盟已正式承認一種全新的糖尿病類型，患者多為過瘦或營養不良等的年輕人。營養師建議，如果要改善營養不良問題，推介4種飲食。

糖尿病｜太肥會患糖尿 太瘦都會患糖尿！ 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享最新消息指，國際糖尿病聯盟(IDF)已正式承認一種全新的糖尿病類型，命名為「第5型糖尿病」(Type 5 Diabetes)，全名為「營養不良相關糖尿病」。這是一種與長期營養不良密切相關的糖尿病，而非源自自體免疫失調或肥胖。第5型糖尿病多見於體形消瘦或營養不足的年輕人，身體質量指數(BMI)通常低於19kg/m²。患者的主要病理特徵是胰臟分泌胰島素的能力嚴重受損，但體內並無自體免疫抗體。全球受此型糖尿病影響的人數，估計高達2,000萬至2,500萬。正名的原因是，醫生常常將第5型與第1型糖尿病混淆，因為兩者都表現出胰島素不足。然而，它們的成因與治療方式截然不同。

第1型糖尿病 好發族群：多見於青少年

主要問題：自體免疫錯亂攻擊胰臟，使身體幾乎無法製造胰島素

治療方式：必須依賴胰島素注射，若沒打胰島素，血糖會危險性升高 第5型糖尿病(營養不良相關) 好發族群：消瘦、營養不良的年輕人

主要問題：長期營養不良導致胰島素分泌量嚴重不足，而非免疫問題

治療誤區：需補充小量胰島素＋藥物＋營養。若誤診為第1型，注射過量胰島素，會導致血糖急遽下降，可能危及生命

糖尿病｜ 營養師教4招飲食改善營養不良

營養師高敏敏指出，由於第5型糖尿病的根源是營養不良，補充足夠且正確的營養是改善與預防的關鍵。她建議： 補充蛋白質：可從魚類、雞蛋、豆製品中攝取，以維持正常的代謝功能。

選擇高品質澱粉：優先食用糙米、藜麥、全麥多士等，提供穩定能量且不易引起血糖劇烈波動。

攝取健康油脂：核桃、堅果、牛油果等富含的好油脂，有助於細胞正常運作。

補充關鍵微量元素：從南瓜籽、菠菜、三文魚等食物中獲取鋅、鐵、維他命D等，以強化身體機能。

糖尿病｜ 5招生活習慣調整改善問題 另外，生活習慣調整上也很緊要，她建議： 規律三餐：定時定量，穩定血糖，避免波動過大。 定期檢查：透過定期健康檢查及早發現問題，把握治療時機。 培養運動習慣：提升胰島素的利用效率。 避開含糖飲料：少喝含糖飲料、減少身體的代謝負擔。 避開精緻澱粉：減少負擔，保持血糖穩定。 營養師高敏敏提醒，國際糖尿病聯盟將「營養不良相關糖尿病」正式命名為「第5型糖尿病」，這對以往因被長期忽略而遭誤診的弱勢族群來說，是至關重要的一步。正確的分型不僅能讓患者獲得精準的治療(如使用少量胰島素或口服藥，避免致命風險)，更提醒了我們糖尿病並非只與肥胖和遺傳有關，嚴重的營養不良同樣能誘發這種特殊類型的糖尿病。