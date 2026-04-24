28萬人有臭狐 噴香水弄巧反拙？

本港天氣潮濕酷熱，離開冷氣房片刻已汗流浹背，而汗水以外，一股令人掩鼻的臭狐味更叫人尷尬。不少市民誤以為臭狐與個人衛生或飲食習慣有關，甚至企圖用香水遮蓋。皮膚科專科醫生陳厚毅指出，「臭狐與普通汗味有根本分別，本港估計多達28萬人受困擾，而且患者往往自己聞不到，建議應正視問題，切勿諱疾忌醫。」 臭狐VS一般汗味 陳厚毅解釋，「臭狐與汗味最主要分別是比較大味道。小汗腺負責調節温度，大汗腺通常在腋下、耳背、胸部及陰部，大汗腺會分泌比較重的蛋白質，它和細菌發酵後，產生的阿摩尼亞味道比較濃烈，這就是臭狐。而普通汗味是沒有臭味。」

與肥瘦無關 不少港人以為臭狐是罕見病，陳厚毅引用外國統計數字推算，「香港有機會多達28萬人中招，情況相當常見。」他警告，隨天氣愈來愈熱和潮濕，臭狐的問題就會變得更加常見和嚴重。 臭狐的成因主要與遺傳有關，若父母雙方皆有，子女則有80%機率出現不同程度臭狐。「惟亦有不少情況是患者父母完全沒有體臭，自己卻不幸有臭狐。」陳厚毅澄清常見誤解，「很多人誤會肥胖、體形龐大的人才會有臭狐，其實我們發現不少女生、瘦削的人也有臭狐的問題。」臭狐可發生在不同年齡人士身上，於青春期及青壯期最為活躍，女性比男性發生率較高，主要與經期前後的周期變化有關。

香水、洗澡無助解決？ 陳厚毅直言香水蓋味通常都失敗，「香水味未必能蓋過臭狐味，不止掩蓋不住，反而製造出古怪味道。」至於止汗劑，則使用得正確最重要，「止汗劑無效就是因為噴得不正確。不少人等出汗才噴已太遲，正確做法是在出汗前，最好睡覺前或外出前使用，而且要覆蓋率要高，噴勻整個腋下範圍。」止汗劑原理為堵塞汗管，減少排汗，適合臭狐輕微的患者；但含鋁鹽成分，皮膚敏感人士可能引起接觸性皮炎，且對中度至嚴重臭狐沒有功效。

此外，陳厚毅指出，「臭狐的人絕對不是不乾淨，也不是沒有洗澡，只是汗腺比較發達，沖涼對治療臭狐絕對沒有功效；建議正常一天洗澡一次已足夠。」 何時要求醫？ 陳厚毅引用大型醫學研究指，「體臭對心理的影響很大，可能會構成焦慮、抑鬱，甚至不幸患上精神病。所以當發覺臭狐使你忍無可忍，真的要積極面對。」 治療方面，除了傳統手術割除汗腺，「現時有腋下肉毒桿菌素注射，有助汗水減少，間接令體臭都會改善，但效果只維持數個月。」另外，較新的微波技術是首個獲美國食品及藥物管理局(FDA)認可的技術，以微波很精準地清走汗腺，能減少82%汗水，並達到長久減少汗水的效果。