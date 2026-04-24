記性變差 恐是無聲中風

若發現自己比平日記性明顯變差、處理複雜事情時變慢或容易混亂，除了年齡或壓力因素外，可能與「無聲中風」有關。神經外科專科醫生鄒淑韻表示，「無聲中風即使沒有明顯病徵，也不代表沒有風險。有時只會出現記性顯著下降或處理事情變慢，但早期介入與風險控制是預防大中風及認知持續退化的關鍵。」 何謂無聲中風？ 中風可分為缺血性與出血性兩大類。鄒淑韻解釋，「所謂『無聲中風』是指腦部曾出現缺血或輕微出血，但患者沒有典型的中風急性症狀(如面癱、口齒不清或明顯肢體無力)，因而常被忽略。」患者平日未必察覺，雖然沒有明顯症狀，但同樣會對腦部造成損害，長期可累積影響認知與活動能力。

鄒淑韻表示，無聲中風多見於深層腦組織，例如白質纖維束叢或基底核區域，通常由微小血管阻塞或小範圍出血所致。「這些病灶體積小、症狀不明顯，但數量或位置累積到一定程度時，會干擾神經網絡的連結與大腦功能。」

中風恐致失智 無聲中風與年齡及心血管風險因素密切相關(如高血壓、高血脂、糖尿病等)。研究顯示，曾發生無聲中風者未來發生大中風的風險會上升，同時會增加罹患血管性失智的機率。鄒淑韻指出，「血管性失智是由腦血管問題導致的認知功能下降，與阿茲海默症不同，但兩者有時可同時存在。」 鄒淑韻解釋，無聲中風引起的認知障礙徵狀常較阿茲海默症突然，或呈跳躍式變差(例如某次後突然記憶或處理速度變差)，而阿茲海默症較常慢慢漸進式衰退。「無聲中風患者常表現為思考反應變慢、計劃與多工處理能力下降、容易混亂或情緒煩躁；但肢體運動問題通常較少，部分患者也可能出現煩躁或失禁等症狀。」

90歲後均會中招？ 鄒淑韻指出，年齡愈大風險愈高，「一般50歲以上就開始會逐漸有這樣的情況發生，九十多歲人士進行掃描時差不多每個都出現過無聲中風。」其他重要風險因素包括三高、肥胖、代謝症候群、睡眠窒息症等。許多人在日常並無明顯不適，因此容易被忽視。 鄒淑韻建議若有疑慮應進行磁力共振(MRI)檢查，因為電腦斷層(CT)對細微病灶較不敏感；同時要做血管影像檢查以評估供血血管是否有狹窄或其他異常。 無法逆轉 鄒淑韻表示，已發生的無聲中風本身通常難以逆轉，治療以預防為主。主要策略包括嚴格控制心血管風險因素，「控制血壓、血糖、血脂，改變生活習慣，多做運動、飲食檢點。若有睡眠窒息症等問題，也要積極處理。」早期發現並控制風險因素，可降低未來大中風與血管性失智的風險。