春天敏感症要健脾 盲目袪濕不治本

每年轉季都會導致鼻敏感、濕疹等敏感症頻頻發作。註冊中醫師陳翠萍解釋，其實四季也會令敏感症發作，惟冬去春來的交接特別明顯，這與本港屬嶺南地區濕重有關，其次為外在風邪及脾胃濕困影響。處理過敏問題，單靠袪濕只治標；集中健脾胃，自然可袪濕達致標本兼治。 敏感症與地域有關 嶺南地區泛指粵桂瓊港澳，其氣候炎熱，長年受偏東或偏南暖濕氣流影響，導致「濕、熱、風、雨」，濕氣容易困住脾胃，加上受風邪影響，都會導致脾胃運化欠佳，出現鼻敏感、濕疹或蕁麻疹(風癩)等症狀。

中醫將人的體質主要分為9種，其中特稟型多有過敏症。中醫認為此類人先天不足，導致對藥物、食品、氣味、花粉或季節轉變等尤其敏感，如後天未有加以調養，體質就會較一般人虛弱。不過陳翠萍也指，有些人就算足月足磅出生，惟後天生活習慣不良，經常捱夜、趕頭趕命、外食為主、三餐不定時等，也可能導致身體變差，增加出現過敏症的風險。 而鼻敏感人士則多為肺腎皆虛，腎氣不足；血虛或脾虛人士則易有濕疹，一旦進食發物、受風邪或肝鬱就易出現症狀。

脾胃失調致病 陳翠萍指，不少人以為濕疹是與身體的濕氣太重有關，一到春天就盲目袪濕，惟中醫角度濕疹是果，脾胃功能欠佳是因，要調養好身體，必先治好脾胃，健脾自然袪濕。陳形容，脾胃像一個大工廠，營養運化，並將渣滓、水分等排走；但如脾胃功能失調，亦不能運化。因此平時只要食得有分寸，有節制，引起症狀發作的風險也會減低。一味排濕只是治標不治本，在購買坊間的袪濕產品時，應留意有否健脾成分，以免過度袪濕成虛。其中春天家常湯水清補涼就有齊滋陰潤肺、健脾祛濕的功效，偶爾飲一碗也不錯。

雖然不少中醫也建議飲食上戒口，惟陳翠萍認為節制才最重要，「如果過分壓抑，一旦達到目標放肆一次，食一餐勁的，反而會令敏感發得更嚴重。故此平日食得有分寸，則甚麼都可以食，也不會因而出現症狀。」 治未病減敏感 中醫講求治未病，即在出現症狀前已調理好身體，例如春天日夜溫差大，應長備外套或圍巾以免受寒；多飲健脾補氣湯水，平日多讓後背曬太陽，補足陽氣，盡量維持心境開朗，都可減低敏感症發作的機會。 另特別針對鼻敏感人士，陳翠萍建議每年三伏天及三九天做兩次天灸，有溫通經絡、提升免疫力之效，減低鼻敏感症狀及達輔助治療之用。