Body check香港｜有癌症家族史多久要做一次身體檢查？癌症會遺傳嗎？

如直系親屬曾患上癌症，醫生也會提醒其家屬定期檢查，因他們多為癌症的高危族群，大部分的癌症都不是由遺傳引起，但少數或因特定基因突變而遺傳的遺傳性癌症綜合症，或令家族中多個成員出現相似或相同的癌症。如有家屬癌症史，建議至少每年做一次身體檢查。

Body check 香港｜遺傳性癌症綜合症是甚麼？ 遺傳性癌症綜合症是指基因產生特定變異，遺傳下來而導致的癌症，一般是因抑制癌症的基因出了問題，令身體難以抑制癌細胞繁殖，比一般人更易出現癌變。常見癌症包括大腸癌、乳腺癌、卵巢癌、子宮內膜癌等，並一般在患者較年輕時就已經出現。

Body check 香港｜有癌症家族史做一般常規的身體檢查已經足夠？ 常規的身體檢查不等於防癌篩查！一般身體檢查主要目的是找出高血壓、糖尿病、脂肪肝、肝腎功能等慢性病，但如果想靠普通的身體檢查找出早期癌症，就非常困難。

Body check 香港｜要找出早期癌症應做甚麼檢查？ 要找出早期癌症，應根據你是甚麼癌症的高危族群再作決定。 肺癌 高危族群：吸煙者、長期吸食二手煙、患有慢性阻塞性肺疾病、職業暴露史或有家族病史。 適合檢查：低劑量螺旋CT(建議一年一次)

胃癌 高危族群：患有中重度萎縮性胃炎、胃潰瘍、胃息肉、幽門螺桿菌感染者或有家族病史。 適合檢查：胃鏡(建議一至兩年一次) 結直腸癌 高危族群：45歲以上、患潰瘍性結腸炎、結直腸癌術後或大腸腺瘤治療後或有家族病史。 適合檢查：腸鏡(無息肉者3至5年一次，有息肉者按醫生指示) 肝癌 高危族群：慢性乙型或丙型肝炎病帶菌者有家族病史肝硬化患者非酒精性脂肪肝患者 適合檢查：甲胎蛋白、肝臟超聲波(每半年檢查一次) 乳腺癌 高危族群：40歲以上女性、有家族病史、攜帶BRCA1/BRCA2基因突變、30歲前曾接受胸部電療

適合檢查：乳房超聲波、乳腺鉬靶檢查(每年一次) 子宮頸癌 高危族群：21歲以上及有性經驗之女性 適合檢查：人乳頭瘤病毒(HPV)檢測、液基薄層細胞檢測(TCT)(30歲以上每5年做一次) 前列腺癌 高危族群：50歲以上男性、有家族病史、40歲或以上攜帶BRCA2基因突變 適合檢查：PSA前列腺特異抗原指標檢查(每年做一次)