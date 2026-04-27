遠足郊遊 做好防曬準備

準備遠足郊遊裝備時，往往有一個「隱形敵人」——紫外線被大家忽視，有可能為皮膚帶來健康風險。屈臣氏藥劑師吳卓男分享實用的防曬及護理貼士，讓大家在出發前做好準備，安心享受郊遊時光。
一次學懂SPF與PA
紫外線主要分為UVA和UVB。吳卓男表示，「UVA的穿透力較強，是導致皮膚老化、皺紋及黑色素沉澱的常見原因之一；而UVB則可以導致皮膚曬傷、紅腫。」
防曬產品印滿了SPF、PA等字眼，所謂的SPF(Sun Protection Factor)，也稱為「防曬系數」，代表產品對UVB的防禦能力。一般郊遊遠足建議選用SPF30至50的產品，如行程較長，或須經過山頂等開揚地方，建議選用SPF50。
至於PA(Protective Grade of UVA)，也就是UVA防護等級，包裝上的「+」號愈多，則代表對UVA的防禦力更強，若進行長時間戶外活動，建議選擇PA+++或以上的產品來達到足夠保護。
物理性vs化學性
防曬成分一般可分為物理性防曬和化學性防曬兩類。物理性防曬主要含有氧化鋅(Zinc Oxide)或二氧化鈦(Titanium Dioxide)，能反射紫外線。性質溫和、低敏，相對適合敏感肌人士，但質地較厚且易泛白。吳卓男續指，化學性防曬則主要含有阿伏苯宗(Avobenzone)或二苯酮(Benzobenzone)，會透過化學成分吸收紫外線並轉化為熱能釋放，質地通常較清爽透氣，且不容易留下白痕。
足夠分量定時補塗為關鍵
除了要選擇合適自己的防曬乳液，正確塗抹方法也是避免曬傷的關鍵。吳卓男指出，「一個簡單的準則是「兩指法」。在自己的食指和中指上分別擠出一行防曬乳，這兩指分量一般剛好足夠用於面部及頸部皮膚。務必將足量的防曬乳均勻推開至所有外露肌膚，完整的覆蓋度與充足的用量是預防老化與皮膚損傷的關鍵。」另外，遠足難免會流汗，而汗水可以沖走防曬，因此一般建議隔2小時就要補塗一次。
除了塗防曬乳，多方面的物理性遮蔽同樣重要。若能額外佩戴寬邊帽子，可進一步減輕皮膚負擔。
萬一曬傷怎麼辦？
如果發現在遠足後皮膚發紅、發熱或有刺痛感，很可能是曬傷的徵狀。吳卓男建議，「此時可使用室溫水沖洗，或用濕毛巾冷敷患處，帶走皮膚熱力。切記避免直接用冰塊敷在曬傷處，以免造成凍傷。在皮膚修復期間，保濕尤其重要，建議選用成分含有蘆薈的潤膚乳液，能幫助紓緩徵狀，但要避免使用含酒精或香料的產品，以免刺激皮膚。」
若曬傷的患處紅腫或疼痛，可以諮詢藥劑師意見，選用適合的止痛或紓緩藥物。如果皮膚出現水泡，不要自行刺破，否則有機會引起感染。一旦水泡範圍擴大、出現發燒或頭暈等徵狀，應盡快求醫。