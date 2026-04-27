遠足郊遊 做好防曬準備

準備遠足郊遊裝備時，往往有一個「隱形敵人」——紫外線被大家忽視，有可能為皮膚帶來健康風險。屈臣氏藥劑師吳卓男分享實用的防曬及護理貼士，讓大家在出發前做好準備，安心享受郊遊時光。



一次學懂SPF與PA

紫外線主要分為UVA和UVB。吳卓男表示，「UVA的穿透力較強，是導致皮膚老化、皺紋及黑色素沉澱的常見原因之一；而UVB則可以導致皮膚曬傷、紅腫。」

防曬產品印滿了SPF、PA等字眼，所謂的SPF(Sun Protection Factor)，也稱為「防曬系數」，代表產品對UVB的防禦能力。一般郊遊遠足建議選用SPF30至50的產品，如行程較長，或須經過山頂等開揚地方，建議選用SPF50。