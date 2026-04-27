快速減肥方法丨7大韓星極速瘦身法、防反彈與壓力肥探討

「快速減肥」聽起來很夢幻，尤其在面臨重要活動、婚禮或派對前，大家都希望能以最快速度甩掉身上多餘的脂肪。網上經常流傳各種號稱能「一天瘦一公斤」的極速減肥方法，當中以一眾韓國女星的瘦身秘訣最受矚目。 快速減肥的核心基礎：不只是「熱量赤字」，更要控制「血糖震盪」 過去的快速減肥方法往往只強調「熱量赤字」（Calorie Deficit），即消耗量大於攝取量。但近年最新的醫學與營養學趨勢顯示，單純少吃並不足夠，「動態血糖管理」才是決定你身體是否容易囤積脂肪的關鍵。

快速減肥方法顛覆傳統：進食順序法則 許多人減肥失敗，是因為吃錯了食物順序。如果空腹直接進食高升糖指數（High GI）的白飯或甜品，會導致體內血糖劇烈震盪（Glucose Spikes）。這會刺激胰島素大量分泌，促使身體立刻進入「囤脂模式」，同時讓你在短時間內再次感到飢餓。 想要快速減磅而不需痛苦挨餓，請緊記這個科學的「進食順序法則」： 先吃蔬菜膳食纖維： 為腸胃墊底，減緩後續糖分吸收。 再吃優質蛋白質： 如肉類、海鮮、雞蛋、豆腐，增加並延長飽足感。 最後吃碳水化合物： 這時你已半飽，自然會減少精緻澱粉的攝取量，令血糖保持平穩。

盤點7位韓國女星的「快速減肥方法」 韓國女藝人為了在螢幕前保持完美體態，經常在拍劇前採用極具針對性的飲食策略。以下是7個廣泛流傳的快速減磅餐單，但不建議長期效法： 1. IU：7日飲水排毒法 女歌手IU曾分享的「飲水減肥法」，核心在於連續數天大量飲水（每天約3公升），藉此促進新陳代謝及排毒。到了重要日子的前一天突然停止飲水，身體會因慣性繼續排出水分，從而在視覺上達到迅速消水腫、體重下降的目的。 2. 宋慧喬：豆腐飽腹法

宋慧喬維持身段的法寶是「豆腐速瘦法」。早午兩餐保持清淡並只吃八成飽；晚餐則全面以富含植物性蛋白質及礦物質的豆腐取代澱粉質。豆腐熱量低且能提供強大飽足感，配合嚴格的進食時間（如晚上6點後禁食），有效在短期內控制熱量攝取。 3. 朴敏英：蘋果急救法 為了應付拍攝，朴敏英會採用為期約3天的急救餐單，期間每餐只進食蘋果並補充大量水分。蘋果含有豐富果膠，能促進腸道蠕動。這種極低熱量攝取法能令體重急速下降，但極易流失寶貴的肌肉量。

4. 秀智：番薯低GI餐 秀智的餐單利用低升糖指數（Glycemic Index）的番薯取代白米飯等精緻澱粉，配合雞胸肉等高蛋白質食物。比起節食，這種方法更能穩定血糖，減少脂肪囤積，同時確保在減低熱量時盡量維持肌肉量。 5. Giselle：牛油果優質脂肪法 Giselle 在快速減肥期間選擇牛油果作為主要食材之一。牛油果富含單元不飽和脂肪酸及膳食纖維，健康的脂肪能大幅延長飽足感，減少對零食的渴望，對於控制整體卡路里非常有幫助。 6. Jennie：乳酪碗輕食法 Jennie 熱愛以無添加糖的希臘乳酪碗（Yogurt Bowl）作為早餐。希臘乳酪富含益生菌及蛋白質，能促進腸道健康、減少腹脹，搭配藍莓、士多啤梨等抗氧化水果，既能滿足吃甜食的慾望，又不會引發血糖劇烈波動。

7. 朴信惠：青瓜消水腫法 青瓜含水量極高且熱量極低，朴信惠的減肥餐單中大量加入了青瓜。這不僅能提供咀嚼感以欺騙大腦產生飽足感，其利尿特性更有助於排出體內多餘的鈉質，對於容易水腫的體質特別見效。 極速瘦身後的「安全退出機制」防反彈 通常大家知道了如何快速減肥，卻從不知道「瘦下來後怎麼辦」，然後便會體重反彈。因為當快速減肥方法後，身體的基礎代謝率（BMR）已經自我防禦性地大幅下降，此時若立刻恢復正常飲食，體重必然報復性反彈，甚至比減肥前更胖。

你需要的是一個安全的退出機制——「反向飲食法」（Reverse Dieting）： 循序漸進加卡路里： 結束極速減肥後，絕對不能立刻大吃大喝。建議每週僅增加100至200卡路里的攝取量（例如每天多吃半碗糙米飯或多一隻白灼蝦）。

喚醒代謝引擎： 讓身體慢慢適應熱量的微量增加，逐步喚醒萎縮的基礎代謝率，安全地過渡到日常的健康飲食，將反彈的風險降至最低。 日常致肥陷阱與「壓力肥」 香港人生活節奏急促，要每天自己準備明星採用的極端餐單並不現實，想減肥瘦身可以留意以下三點：

茶餐廳外賣的「隱形卡路里」 茶餐廳食物致肥人所共知，但只要稍作調整，就能成為極佳的快速減肥方法： 一杯正常甜度的凍檸茶或凍奶茶約有140至200卡路里，每日一杯，一個月就足以增加超過一磅純脂肪。減肥期間務必改飲「走甜」飲品、無糖茶或熱檸水。

港式碟頭飯（如粟米肉粒飯、枝竹火腩飯、咖喱牛腩飯）的芡汁充滿大量糖分與劣質脂肪。食飯時可選擇少汁甚至走汁，或選擇湯米粉/湯意粉，可輕易避開高達300至500的額外卡路里。 破解「壓力肥」與睡眠不足的盲點

很多人明明吃得很少卻依然瘦不下來，這往往是「壓力肥」在作祟。當我們長期處於高壓或睡眠不足的狀態（每天睡眠少於6小時）下： 皮質醇急升： 壓力荷爾蒙（皮質醇）會促使身體將脂肪緊緊鎖在腹部，形成大肚腩。 食慾荷爾蒙失調： 抑制食慾的「瘦素（Leptin）」分泌會減少，而引發飢餓感的「飢餓素（Ghrelin）」會急升，令你特別渴望高糖高脂的垃圾食物。 確保每晚有7至8小時的高質素睡眠，並尋找適合自己的減壓方式。將「改善睡眠」視為快速減肥的必備條件，其重要性絕不亞於飲食控制。

提升日常非運動性熱量消耗 (NEAT) 平時返工收工太累沒有時間做 Gym？你可以透過增加 NEAT（Non-Exercise Activity Thermogenesis）來提升代謝。例如：提早一個港鐵站下車步行回家、在辦公室多站立工作、行樓梯代替搭𨋢。積少成多，每日亦能在不知不覺間多消耗數百卡路里。 快速減肥常見問題 快速減肥除了減少卡路里，還有甚麼關鍵方法？ 關鍵在於控制「血糖震盪」。建議採用「進食順序法則」：先吃蔬菜膳食纖維墊底，再進食肉類或豆腐等優質蛋白質延長飽足感，最後才吃碳水化合物。這能穩定血糖，避免身體進入「囤脂模式」及快速產生飢餓感。

採用韓星極速減肥餐單後，如何避免體重反彈？ 極速減肥會令基礎代謝率下降，切忌立刻恢復正常飲食。建議採用「反向飲食法」，每週循序漸進地增加100至200卡路里攝取（如多吃半碗糙米飯），讓身體慢慢適應並喚醒代謝引擎，將復胖風險降至最低。 為什麼明明吃很少，卻依然有大肚腩瘦不下來？ 這很大機會是「壓力肥」作祟。長期高壓或每天睡眠少於6小時會令皮質醇急升，將脂肪鎖在腹部；同時會令瘦素減少、飢餓素增加，使你渴望垃圾食物。確保每晚有7至8小時高質素睡眠是減肥的必備條件。