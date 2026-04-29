敏感｜抗組織胺藥物如何選擇？第一代第二代有咩分別？

冬去春來是較易出現敏感症的時期，敏感症如鼻敏感、濕疹、風癩(蕁麻疹)等一旦發作，不但非常難受，也嚴重影響日常生活。不少人因此會服食抗組織胺藥物(抗敏藥)減低敏感症的症狀及對日常生活的影響，然而，市面上有不同的抗組織胺藥物，又應該如何選擇？

當然，要處理過敏的最佳方法是由源頭著手，避免可能引起敏感的致敏原，但無法避免的情況下，就需要透過藥物來紓緩症狀。其中口服抗過敏藥物為最常見而且最方便的藥物，由於免疫系統會錯誤地將無害物質識別為有害物質，從而觸發組織胺的釋放，導致身體出現過敏反應，而抗組織胺藥物通過阻斷組織胺-1(H1)受體發揮作用，從而緩解過敏症狀。

敏感｜兩種抗 組織胺藥物有甚麼分別？

抗組織胺藥物主要可分為兩大類，包括第一代及第二代，其主要分別在鎮靜作用上。

第一代藥物是一種具鎮靜作用的抗組織胺藥，屬於較為早期的抗組織胺藥，由於藥物可穿透血腦屏障，導致常見的副作用，包括嗜睡和注意力不集中，因此對於需要高度集中的人士則未必合適。

第二代藥物則對中樞神經系統的影響較小，不像第一代般會引起的嗜睡感和認知功能影響，對日常生活及工作的影響較小。其藥效時間相對長，一般一天服食一次就足夠。